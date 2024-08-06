Уроки без памяти: Японские политики не упомянули США на церемонии в Хиросиме

В Хиросиме прошла траурная церемония, посвященная 79-й годовщине атомной бомбардировки. В Парке Мира, возведенном в память о жертвах трагедии, собрались премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, парламентарии, а также представители дипломатических миссий более чем 109 стран.

Примечательно, что ни один из японских политиков, выступавших на церемонии, не упомянул о роли США в этой трагедии.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, осуждая гонку вооружений, акцентировал внимание на затянувшемся конфликте на Украине и обострении ситуации между Израилем и Палестиной, подчеркнув, что эти события приводят к гибели ни в чем не повинных людей.

Говоря о необходимости отказа от ядерного оружия, он процитировал Михаила Горбачева и напомнил о роли США в окончании "холодной войны" и подписании договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида начал свою речь с напоминания о том, что 79 лет назад атомная бомба унесла жизни более ста тысяч человек. Однако он не упомянул о том, кто именно сбросил бомбу. Вместо этого Кисида заговорил об угрозе со стороны России и выразил обеспокоенность усложнением ситуации вокруг сокращения ядерных вооружений.

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки также не счел нужным напоминать о роли США в трагедии. Он предостерег, что любое созданное оружие рано или поздно будет применено, приведя в пример химическое оружие. По его словам, ядерное оружие, пока оно существует, может быть использовано вновь.

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу зачитала приветствие от Антониу Гутерреша, в котором говорилось о необходимости совместных усилий для предотвращения повторения трагедии. Она также отметила, что некоторые страны продолжают угрожать применением ядерного оружия.

Единственным, кто прямо указал на ответственность США за бомбардировку Хиросимы, был телекомментатор, выступавший незадолго до начала церемонии.

Стоит отметить, что в этом году, как и в два предыдущих, представители России и Беларуси не были приглашены на церемонию. В то же время приглашения получили представители Палестины и Израиля.

В августе 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате бомбардировок и их последствий погибли сотни тысяч человек, большинство из которых были мирными жителями. Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти жертв трагедии.

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