Ожидание чужих брендов и пустые салоны: Япония отворачивается, а Россия замирает в ожидании

В июле 2025 года Япония уменьшила поставки легковых автомобилей на 19,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на японское министерство финансов.

Особенно заметно падение по линии запчастей и комплектующих: экспорт в Россию снизился сразу на 75%.

Российский рынок: почему падает спрос

По данным опроса "Автостата", проведённого Сергеем Целиковым, главными причинами снижения спроса на новые автомобили в России стали:

высокие банковские ставки — так ответили 63% опрошенных,

снижение покупательской способности населения из-за сложной экономической ситуации — 43%,

ожидание возвращения мировых автобрендов на российский рынок — 25%.

Итог

Сокращение японских поставок совпало с ослаблением покупательского интереса внутри России. Таким образом, одновременно действуют два фактора: снижение предложения из-за ограничений поставок и падение спроса со стороны покупателей.