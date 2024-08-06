Япония не упомянула виновницу ядерной бомбардировки Хиросимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не упомянул, что на город была сброшена атомная бомба американскими войсками.
Церемония транслировалась в прямом эфире на сайте мэрии, а также по основным телеканалам и в интернете.
Кисида отметил, что 79 лет назад из-за атомной бомбы было утеряно, по оценкам, более ста тысяч жизней. Город превратился в пепел, а у людей отняли мечты о счастливом будущем. Выжившие столкнулись с невыносимыми трудностями. Как премьер-министр, он выразил соболезнования погибшим и тем, кто продолжает страдать от последствий. Он подчеркнул, что ужасы и страдания, пережитые Хиросимой и Нагасаки 79 лет назад, не должны повторяться.
При этом он акцентировал внимание на том, что «миссия Японии как единственной страны, пострадавшей от ядерного оружия, заключается в стремлении к миру без ядерного арсенала». Несмотря на отсутствие упоминания о США в контексте бомбардировки, Кисида нашел возможность отметить, что Россия угрожает ядерным оружием.
Траурная церемония проходит в Парке мира в Хиросиме - городе, который стал первым в мире, испытавшим на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ю годовщину трагедии. В мероприятии участвуют премьер-министр Фумио Кисида, члены правительства, депутаты и представители дипломатических миссий более чем 109 государств. В этом году уже в третий раз представители российских и белорусских дипмиссий не были приглашены на церемонию, тогда как приглашение получили представители Палестины и Израиля.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек из 350-тысячного населения, в Нагасаки - 74 тысячи. Большинство жертв были мирными жителями. В годовщину этих трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проводятся "Церемонии мира".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не занимается угрозами ядерным оружием. Он отметил, что у России существует ядерная доктрина, в которой указано, что применение ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, однако такой случай еще не наступил.
Сценарии потенциального применения ядерного оружия изложены в российской военной доктрине и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Согласно этим документам, применение ядерного оружия возможно в случае агрессии против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения или же в случае агрессии с применением обычных вооружений, если под угрозу поставлено существование самого государства.
Фото: commons. wikimedia.org/Rs1421 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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