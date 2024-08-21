Япония начинает эксперимент по извлечению ядерного топлива из АЭС "Фукусима-1

Компания TEPCO, управляющая аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, планирует начать в четверг, 22 августа, эксперимент по извлечению части расплавленного ядерного топлива.

Согласно плану, опубликованному на сайте TEPCO, через отверстие в оболочке реактора второго блока будет введен телескопический прибор, способный удлиниться до 22 метров, чтобы достичь места скопления топлива.

Ожидается, что процесс достижения места займет около недели.

После этого планируется захватить фрагмент топлива весом не более 3 граммов, который будет извлечен из реактора спустя еще примерно две недели. Если уровень радиации фрагмента превысит 24 миллизиверта в час, он будет возвращен обратно, чтобы избежать риска для здоровья персонала.

Катастрофа на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года после землетрясения магнитудой 9.0, вызвавшего цунами высотой до 15 метров, которое затопило систему энергоснабжения станции, выведя из строя системы охлаждения реакторов. В результате на первом, третьем и четвертом блоках произошли взрывы водорода, что привело к разрушению крыши первого блока. Осенью того же года над первым энергоблоком был возведен защитный купол.

На первых трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива, и TEPCO оценивает, что в ближайшие десять лет необходимо будет извлечь около 800 тонн расплавленного топлива и обломков.

Авария на "Фукусиме-1" признана одной из крупнейших после Чернобыля, и ее последствия, включая ошибки в эвакуации и управлении кризисом, будут ликвидироваться в течение 40 лет, по оценкам TEPCO.

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