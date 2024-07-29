Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность действиями японского руководства, которое, по его мнению, оказывает давление на тех, кто стремится к восстановлению диалога с Россией.

Он отметил, что власти Японии не ограничиваются лишь своей позицией в отношении РФ, но и пытаются воздействовать на граждан, имеющих альтернативную точку зрения и желающих наладить взаимодействие между странами.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя визит парламентария Мунэо Судзуки в Москву, призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Он также подтвердил намерение Японии продолжать санкционную политику в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Член верхней палаты парламента Мунэо Судзуки прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, который продлится до конца июля. В программе его пребывания запланированы встречи с представителями МИД России и Федерального агентства по рыболовству.

Судзуки известен как опытный политический деятель с более чем четырьмя десятилетиями стажа. В японских политических кругах он славится своим стремлением к заключению мирного соглашения и укреплению двусторонних связей с Россией. Он часто выступал советником покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором наблюдалась активизация межгосударственных контактов.

Осенью прошедшего года вокруг поездки Судзуки в Россию разразился скандал, вызвавший резко негативную реакцию официальных лиц Японии. В результате инцидента политик был вынужден покинуть ряды Партии обновления Японии, членом которой он являлся на тот момент.

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