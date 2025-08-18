Японский секрет долголетия: почему кукича и дайкон-чай должны стать вашим вечерним ритуалом

В Японии после трапезы нередко пьют особые травяные чаи, которые не только завершают обед или ужин на теплой ноте, но и улучшают работу желудка, помогая избежать ощущения тяжести.

Психодиетолог Ициар Дигон рассказала, что такие напитки способствуют гидратации, расслаблению и могут заменить воду между приемами пищи, если она наскучила. По словам специалиста, привычка японцев несколько раз в день пить чай — один из факторов их долголетия.

В дополнение к известным зеленым сортам — Сэнтя и Матча — японцы нередко выбирают два безкофеиновых варианта, которые особенно полезны после ужина: кукича и дайкон-чай. Их рекомендуют в клинике SHA в рамках оздоровительных программ, отмечая, что оба способствуют пищеварению и уменьшают воспаление в брюшной полости.

Кукича — так называемый "трехлетний чай", который делают из веточек чайного куста, остававшихся на растении не менее трех лет. Благодаря этому в нем содержится всего 0,5-1 % кофеина, а вкус получается сладковатым с ореховыми нотками. Напиток богат витаминами, минералами и антиоксидантами, помогает нейтрализовать избыточную кислотность желудка, улучшает переваривание овощей и круп. Содержание кальция в нем на 13 % выше, чем в стакане молока. Эксперты советуют пить кукича как горячим, так и охлажденным, особенно утром — он дает мягкий прилив энергии и может заменить кофе.

Дайкон-чай готовят из японской редьки дайкон, белого продолговатого корнеплода из семейства капустных. Диетолог Марина Домене отметила, что этот продукт полезен при детоксе и снижении веса. Он обладает мочегонными и противоотечными свойствами, содержит клетчатку, натрий и магний, улучшает работу кишечника, печени и почек, а также способствует расщеплению жиров.

Для приготовления напитка берут половину стакана свежего или сушеного натертого дайкона, заливают водой, доводят до кипения, затем томят на слабом огне 15-20 минут. В сушеном виде этот ингредиент часто включают в оздоровительные программы, а свежие листья используют в салатах и других блюдах, полностью исключая отходы.

Японцы уверены: чашка кукича или дайкон-чая после ужина не только успокоит, но и поможет отказаться от десерта, оставив чувство сытости без лишнего сахара.