Листья, которые мы выбрасываем, в Японии считают деликатесом

Многие привычно выбрасывают свекольную ботву, даже не подозревая, что она может стать настоящим деликатесом. В японской кухне давно придумали, как превратить зелёные стебли и листья в изысканный гарнир с богатым вкусом.

Секрет метода охитаси

В статье The Guardian рассказывается о традиционной японской технике охитаси. Её суть:

Листовую зелень бланшируют. Быстро охлаждают в ледяной воде. Замачивают в лёгком бульоне.

Так ботва сохраняет яркий цвет, сочность и полезные вещества, а ещё получает утончённый, слегка пикантный вкус.

Что можно использовать

Метод подходит для самых разных листьев:

свекольная ботва,

шпинат,

мангольд,

капуста,

листья редиса и репы.

Рецепт японского гарнира из ботвы

Ингредиенты:

2 г сушёных водорослей (или 1-2 ст. л. мисо-пасты),

1-2 ст. л. мирина, рисового вина, белого вина или яблочного уксуса,

1-2 ст. л. соевого соуса,

1 пучок свекольной ботвы (около 250 г) или другой зелени,

семена кунжута для подачи.

Приготовление:

Замочите водоросли в воде на несколько часов (или разведите мисо в горячей воде). Добавьте немного мирина/уксуса и соевого соуса. Бланшируйте сначала стебли (60-90 секунд), затем листья (30-60 секунд). Переложите зелень в ледяную воду. Залейте подготовленный продукт бульоном и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, лучше — на сутки.

Подавайте гарнир вместе с рыбой или мясом, добавив немного бульона и посыпав кунжутом.

Итог

Свекольная ботва легко превращается из "отхода" в яркое и полезное блюдо, а техника охитаси — простой способ добавить в рацион нотку японской кухни.