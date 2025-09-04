Листья, которые мы выбрасываем, в Японии считают деликатесом
Многие привычно выбрасывают свекольную ботву, даже не подозревая, что она может стать настоящим деликатесом. В японской кухне давно придумали, как превратить зелёные стебли и листья в изысканный гарнир с богатым вкусом.
Секрет метода охитаси
В статье The Guardian рассказывается о традиционной японской технике охитаси. Её суть:
-
Листовую зелень бланшируют.
-
Быстро охлаждают в ледяной воде.
-
Замачивают в лёгком бульоне.
Так ботва сохраняет яркий цвет, сочность и полезные вещества, а ещё получает утончённый, слегка пикантный вкус.
Что можно использовать
Метод подходит для самых разных листьев:
-
свекольная ботва,
-
шпинат,
-
мангольд,
-
капуста,
-
листья редиса и репы.
Рецепт японского гарнира из ботвы
Ингредиенты:
-
2 г сушёных водорослей (или 1-2 ст. л. мисо-пасты),
-
1-2 ст. л. мирина, рисового вина, белого вина или яблочного уксуса,
-
1-2 ст. л. соевого соуса,
-
1 пучок свекольной ботвы (около 250 г) или другой зелени,
-
семена кунжута для подачи.
Приготовление:
-
Замочите водоросли в воде на несколько часов (или разведите мисо в горячей воде). Добавьте немного мирина/уксуса и соевого соуса.
-
Бланшируйте сначала стебли (60-90 секунд), затем листья (30-60 секунд).
-
Переложите зелень в ледяную воду.
-
Залейте подготовленный продукт бульоном и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, лучше — на сутки.
Подавайте гарнир вместе с рыбой или мясом, добавив немного бульона и посыпав кунжутом.
Итог
Свекольная ботва легко превращается из "отхода" в яркое и полезное блюдо, а техника охитаси — простой способ добавить в рацион нотку японской кухни.
