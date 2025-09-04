Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свекла, только что выкопанная из земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:32

Листья, которые мы выбрасываем, в Японии считают деликатесом

Эксперты: листья свёклы можно готовить как шпинат или капусту

Многие привычно выбрасывают свекольную ботву, даже не подозревая, что она может стать настоящим деликатесом. В японской кухне давно придумали, как превратить зелёные стебли и листья в изысканный гарнир с богатым вкусом.

Секрет метода охитаси

В статье The Guardian рассказывается о традиционной японской технике охитаси. Её суть:

  1. Листовую зелень бланшируют.

  2. Быстро охлаждают в ледяной воде.

  3. Замачивают в лёгком бульоне.

Так ботва сохраняет яркий цвет, сочность и полезные вещества, а ещё получает утончённый, слегка пикантный вкус.

Что можно использовать

Метод подходит для самых разных листьев:

  • свекольная ботва,

  • шпинат,

  • мангольд,

  • капуста,

  • листья редиса и репы.

Рецепт японского гарнира из ботвы

Ингредиенты:

  • 2 г сушёных водорослей (или 1-2 ст. л. мисо-пасты),

  • 1-2 ст. л. мирина, рисового вина, белого вина или яблочного уксуса,

  • 1-2 ст. л. соевого соуса,

  • 1 пучок свекольной ботвы (около 250 г) или другой зелени,

  • семена кунжута для подачи.

Приготовление:

  1. Замочите водоросли в воде на несколько часов (или разведите мисо в горячей воде). Добавьте немного мирина/уксуса и соевого соуса.

  2. Бланшируйте сначала стебли (60-90 секунд), затем листья (30-60 секунд).

  3. Переложите зелень в ледяную воду.

  4. Залейте подготовленный продукт бульоном и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, лучше — на сутки.

Подавайте гарнир вместе с рыбой или мясом, добавив немного бульона и посыпав кунжутом.

Итог

Свекольная ботва легко превращается из "отхода" в яркое и полезное блюдо, а техника охитаси — простой способ добавить в рацион нотку японской кухни.

