Япония отказывается от мирной политики: путь к агрессивной оборонной стратегии

Японская политика в сфере безопасности вновь оказалась в фокусе резкой международной критики. Намерения Токио пересмотреть базовые принципы оборонной стратегии и нарастить военный потенциал рассматриваются как угроза не только региональной, но и глобальной стабильности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

От "мирного государства" к военному курсу

В опубликованном заявлении ЦТАК отмечается, что японские власти в течение ближайшего года планируют скорректировать ключевые подходы к вопросам национальной безопасности. Речь идёт об увеличении оборонных расходов, пересмотре так называемых "трёх неядерных принципов" — отказа от владения, производства и ввоза ядерного оружия, а также об отмене ограничений на экспорт вооружений и развитии наступательных военных возможностей.

"Таким образом, Япония полностью отказывается даже от видимости "мирного государства" и встает на путь институционализации своей эволюции в агрессивное государство", — подчёркивается в комментарии ЦТАК.

Агентство расценивает происходящее как проявление неомилитаристских тенденций и попытку пересмотра исторической ответственности страны.

Рост военных расходов и перевооружение

Особое внимание в сообщении уделено динамике японских оборонных расходов. По данным ЦТАК, бюджет на оборону достиг рекордных значений за последние 12 лет и растёт быстрее, чем у ряда ведущих военных держав. Эти средства направляются на повышение боеспособности Сил самообороны, включая разработку и закупку различных видов вооружений, а также строительство сотен складов боеприпасов по всей территории архипелага.

Агентство утверждает, что нынешняя администрация Японии с момента прихода к власти последовательно реализует запросы крайне правых политических сил, включая курс на пересмотр конституции. В ЦТАК также заявляют, что участившиеся высказывания японских политиков свидетельствуют о попытках превратить страну в ядерное государство.

Угрозы региональной и глобальной безопасности

В комментарии подчёркивается, что милитаризация Японии несёт риски далеко за пределами Восточной Азии. По мнению северокорейского агентства, новый милитаризм, подпитываемый реваншистскими настроениями и националистической риторикой, начал формироваться ещё в период правления премьер-министра Синдзо Абэ и в настоящее время перерос в фактор, угрожающий стабильности во всём мире.