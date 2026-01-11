Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Япония
Япония
© commons.wikimedia.org by Russian753 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:53

Япония отказывается от мирной политики: путь к агрессивной оборонной стратегии

Японские военные расходы достигли рекорда за 12 лет — ЦТАК

Японская политика в сфере безопасности вновь оказалась в фокусе резкой международной критики. Намерения Токио пересмотреть базовые принципы оборонной стратегии и нарастить военный потенциал рассматриваются как угроза не только региональной, но и глобальной стабильности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

От "мирного государства" к военному курсу

В опубликованном заявлении ЦТАК отмечается, что японские власти в течение ближайшего года планируют скорректировать ключевые подходы к вопросам национальной безопасности. Речь идёт об увеличении оборонных расходов, пересмотре так называемых "трёх неядерных принципов" — отказа от владения, производства и ввоза ядерного оружия, а также об отмене ограничений на экспорт вооружений и развитии наступательных военных возможностей.

"Таким образом, Япония полностью отказывается даже от видимости "мирного государства" и встает на путь институционализации своей эволюции в агрессивное государство", — подчёркивается в комментарии ЦТАК.

Агентство расценивает происходящее как проявление неомилитаристских тенденций и попытку пересмотра исторической ответственности страны.

Рост военных расходов и перевооружение

Особое внимание в сообщении уделено динамике японских оборонных расходов. По данным ЦТАК, бюджет на оборону достиг рекордных значений за последние 12 лет и растёт быстрее, чем у ряда ведущих военных держав. Эти средства направляются на повышение боеспособности Сил самообороны, включая разработку и закупку различных видов вооружений, а также строительство сотен складов боеприпасов по всей территории архипелага.

Агентство утверждает, что нынешняя администрация Японии с момента прихода к власти последовательно реализует запросы крайне правых политических сил, включая курс на пересмотр конституции. В ЦТАК также заявляют, что участившиеся высказывания японских политиков свидетельствуют о попытках превратить страну в ядерное государство.

Угрозы региональной и глобальной безопасности

В комментарии подчёркивается, что милитаризация Японии несёт риски далеко за пределами Восточной Азии. По мнению северокорейского агентства, новый милитаризм, подпитываемый реваншистскими настроениями и националистической риторикой, начал формироваться ещё в период правления премьер-министра Синдзо Абэ и в настоящее время перерос в фактор, угрожающий стабильности во всём мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В планах США упомянули удары по объектам в Тегеране — The New York Times сегодня в 5:08
Планы готовы, решения нет: Белый дом взвешивает удар по Ирану на фоне затяжных протестов

Трамп получил варианты новых ударов по Ирану, включая сценарии по Тегерану. Решение не принято, но обсуждение вышло на новый уровень.

Читать полностью » Идея Трампа о покупке Гренландии получила денежную оценку — Newsweek вчера в 17:53
Миллиарды за лёд и стратегию: цена Гренландии перестала быть абстрактной

Планы США по Гренландии получили денежную оценку: потенциальная сделка может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов и ежегодные выплаты.

Читать полностью » Более 100 человек задержаны из-за беспорядков в Иране — глава округа Карначи вчера в 17:39
Оружие на улицах и десятки погибших: беспорядки в Иране вышли из-под контроля

В Иране после недельных протестов задержаны более 100 человек: власти сообщают о жертвах, разрушениях и применении оружия.

Читать полностью » Судоходство в Дарданеллах приостановили из-за шторма — ТАСС вчера в 17:29
Шторм вмешался в мировую логистику: судоходство через Дарданеллы остановлено

Штормовой ветер парализовал движение судов в Дарданеллах, вынудив власти Турции временно остановить судоходство и паромные рейсы.

Читать полностью » Доля экономики США в мировом ВВП падает до минимума с 1980 года — МВФ вчера в 12:01
Экономика США растёт, но влияние падает: доля в мировом ВВП обновила минимум

Экономика США обновила рекорд по объёму ВВП, но одновременно потеряла позиции в мировой структуре, показав минимум за десятилетия.

Читать полностью » Крупнейший в мире айсберг А23а может полностью разрушиться в ближайшие недели — НАСА 09.01.2026 в 20:05
Лёд дал трещину: спутники показали, что ждёт айсберг-легенду уже скоро

НАСА зафиксировало тревожные признаки разрушения айсберга А23а: спутниковые данные указывают, что он может исчезнуть в считаные дни.

Читать полностью » Самолёт Госдепа США приземлился в Каракасе — Flightradar24 09.01.2026 в 19:37
После резких слов из Вашингтона в Каракасе появился неожиданный гость

В аэропорту Каракаса приземлился самолёт Госдепа США: цель визита и состав пассажиров официально не раскрываются.

Читать полностью » Белый дом заявил о скорых позитивных изменениях в Венесуэле — CBS 09.01.2026 в 18:58
Январь стал точкой отсчёта: в США намекнули на неожиданную развязку в Венесуэле

Белый дом заявил о скорых позитивных изменениях в Венесуэле: заявление прозвучало на фоне встречи Трампа с нефтяными компаниями.

Читать полностью »

Новости
Мир
Словакия подготовила изменения к договору о военном сотрудничестве — премьер Фицо
Красота и здоровье
Шведские учёные выявили ранние симптомы перед внезапной остановкой сердца — Actualno
Мир
В США заявили о недопустимости атаки на союзника по НАТО — конгрессмен Лью
Туризм
Аэропорт Лаппеенранты приостановил регулярные рейсы — сотрудник аэропорта
Наука
Мировой океан накопил рекордный объём тепла в 2025 году — учёные
Красота и здоровье
Новогодние каникулы создали условия для роста сезонных инфекций — эпидемиолог Онищенко
Красота и здоровье
Врачи диагностировали рак после жалоб на ночные пробуждения — Daily Mail
Общество
Допустимое содержание амоксициллина в мясе снизили до 0,05 мг — ЕАЭС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet