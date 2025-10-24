Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Токио, Япония
Токио, Япония
© commons.wikimedia.org by CarstenOtto is licensed under CC BY-SA 3.0
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:57

Камни, вода и дыхание ветра: пять садов Токио, где живёт дзен

Национальный сад Синдзюку Гёэн в Токио насчитывает около 900 вишнёвых деревьев семидесяти сортов

Токио – город, где энергия бурлит в каждом движении: бесконечные потоки людей, вспышки неоновых вывесок, метро, которое никогда не спит. И всё же посреди этого ритма есть места, где время будто растворяется. Это японские сады – тихие оазисы гармонии, где философия дзен встречается с современным дизайном.

Создатель таких пространств — Сюнмё Масуно, монах школы Сото Дзэн и главный священник храма Кэнко-дзи. Он считается одним из самых известных садовых дизайнеров Японии. Именно он рассказывает, какие сады столицы способны подарить ощущение внутреннего покоя.

"Они стали сегодняшними общественными садами, несущими культуру Эдо вперед, даже когда город мчится вперёд", — сказал монах Сото Дзэн Сюнмё Масуно.

Где дзен встречается с Токио

Первые сады появились здесь во времена сёгуната Эдо, когда правители строили ландшафтные усадьбы рядом со своими резиденциями. Эти пространства создавались не только ради красоты. Они помогали медитировать, отвлечься от суеты и восстановить связь с природой.

"Японские сады невозможно понять без дзен", — отметил монах.

Дзен, пришедший из Китая в XIII веке, оказал колоссальное влияние на японское искусство. Он научил ценить тишину, простоту и осознанность.

Масуно советует не рассматривать эти места как туристические объекты, а воспринимать их сердцем.

"Сядьте, дышите, обратите внимание. Позвольте чувствам предшествовать размышлениям", — добавил он.

  1. Национальный сад Синдзюку Гёэн — царство цветущей сакуры

Всего в нескольких минутах от шумного вокзала Синдзюку прячется пространство, где Токио дышит медленнее. Сад Синдзюку Гёэн был создан как императорский в 1906 году, а позже стал открытым для публики. Просторные лужайки, зеркальные пруды и тенистые дорожки создают ощущение уединения даже в самом сердце мегаполиса.

"В Синдзюку Гёэн растёт около 900 вишнёвых деревьев семидесяти сортов", — отметил Сюнмё Масуно.

Из-за этого праздник ханами — любование сакурой — длится здесь дольше, чем где-либо в Токио. Цветы сменяют друг друга, от бледных до ярко-розовых. Алкоголь здесь запрещён, и это делает атмосферу особенно умиротворённой. Летом цветут розы, осенью сад переливается оттенками бронзы, а зимой пахнет нарциссами.

  1. Сады Рикугиэн — поэзия в осенних красках

Когда наступает осень, японцы празднуют момидзигари — время, когда клены окрашиваются в огненные оттенки. И лучшее место, чтобы увидеть это чудо, по словам Масуно, — Рикугиэн.

Сад был создан в 1695 году по мотивам поэзии вака — коротких стихов, посвящённых природе. Каждый изгиб тропинки напоминает строку стихотворения, а центральный пруд отражает клены и гинкго, создавая живую картину.

"Тропинки поднимаются и опускаются, так что вода исчезает, а затем внезапно разверзается перед вами. Этот ритм — волшебство", — пояснил Сюнмё.

Осенью здесь более пятисот деревьев окрашиваются в золото и багрянец. Вечером включают подсветку, и отражения на воде становятся похожими на движущиеся огни. В 2025 году ночное наблюдение за листвой пройдёт с конца ноября по начало декабря, а днём можно попасть на лекции о японском чаепитии.

  1. Хама-рикю — сад, дышащий морем

Рядом с современными небоскрёбами Сиодомэ скрыт старинный сад Хама-рикю. Он стоит на берегу Токийского залива и по-прежнему связан с морем: уровень воды в его пруду поднимается и опускается вместе с приливами.

"Этот сад дышит морем", — сказал Масуно.

Здесь всё напоминает о времени сёгунов: старинные охотничьи угодья XVIII века, длинный мост из кипариса, трёхсотлетняя чёрная сосна у ворот. Когда-то именно здесь сёгуны устраивали поэтические вечера и прогулки на лодках.

"Люди судили о господине по его саду — нельзя было пожалеть ни одного средства", — отметил монах.

Теперь любой может выпить чашку матча в чайном домике, стоящем над водой. Осенью сад особенно красив — с 31 октября по 5 ноября проходит фестиваль луны с вечерней подсветкой и представлениями.

  1. Коисикава Коракуэн — история эпохи Эдо

Этот сад, созданный в 1629 году Токугава Ёрифусой, считается одним из старейших в Токио. Он построен по принципу «пейзаж в миниатюре» — прогулка здесь напоминает путешествие по Японии.

"Сцены появляются и исчезают, когда вы идёте — вот как сады Эдо расширяют пространство", — подчеркнул Сюнмё Масуно.

В центре сада — пруд Дайсэнсуй, вдохновлённый озером Бива, а небольшой остров символизирует мифическую гору Хорай. Вокруг — водопады, ирисы и сосны. Камни, расставленные по берегам, были знаком власти: их перевозили из провинций, чтобы подчеркнуть статус владельца.

Каждую осень сад украшается вечерней подсветкой, а на воротах Карамон проводится видеоинсталляция, оживляющая сцены из прошлого Эдо.

  1. Восточные сады Императорского дворца — сердце города

"Многие люди считают, что внутрь Императорского дворца нельзя войти. Но Восточные сады открыты для публики", — пояснил Сюнмё.

На месте бывшего замка Эдо раскинулись Восточные сады Императорского дворца, где можно увидеть сад Ниномару — редкий пример гармонии между архитектурой и природой. Он окружён рвами и стенами, что создаёт ощущение полной тишины в самом центре мегаполиса.

"Вы почти не слышите машины — это самое спокойное сердце центра Токио", — отметил Масуно.

В зависимости от сезона здесь распускаются ирисы, камелии и сливы. Иногда можно даже увидеть членов императорской семьи, неспешно прогуливающихся вдали.

Советы для посетителей

  1. Не спешите: японские сады нужно чувствовать, а не просто смотреть.
  2. Не говорите громко и не ешьте на ходу — дзен начинается с уважения к месту.
  3. Сделайте фотографии в конце прогулки, когда уже поняли настроение сада.

"Фотографировать – это совершенно нормально, но только после того, как вы действительно увидите это место. Сначала опыт; запишите позже", — посоветовал Сюнмё Масуно.

А что если вы вернётесь

Масуно считает, что японские сады способны проверять нас временем.

"Если вы приезжаете с разницей в год и ваша реакция не изменилась, дело не в саде, а в вашем росте", — сказал он.

Каждый визит — это новая встреча с самим собой. Возможно, именно в этом и заключается суть дзен: не в созерцании камней и воды, а в способности замечать перемены в себе.

