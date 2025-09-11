Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киото, Япония
Киото, Япония
© commons.wikimedia.org by 谈天才 is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:21

Шесть городов России лишаются культурных мостов: что стоит за решением Японии

Япония закрывает все филиалы Японского центра в России — Есимаса Хаяси

Решение японских властей закрыть все филиалы Японского центра в России стало неожиданной новостью, вызвавшей широкий отклик. Организация, долгие годы работавшая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, прекратит деятельность. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, не уточнив причины.

История создания центров

Японские центры появились в России в начале 2000-х годов. Их работа основывалась на межправительственных меморандумах 2000 и 2003 годов. Именно они определяли порядок открытия и функционирования филиалов на территории России. В 2000 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Японский центр", ставшая официальной площадкой для реализации культурных, образовательных и деловых проектов.

Главная цель заключалась в укреплении гуманитарных связей, развитии языковой среды и создании условий для совместных экономических инициатив. В стенах центров проходили языковые курсы, культурные мероприятия, семинары для предпринимателей.

Деятельность и возможности

Одной из самых популярных услуг было обучение японскому языку. Многие россияне начинали знакомство с культурой Страны восходящего солнца именно с курсов в этих центрах. Помимо этого, проводились:

  • бизнес-тренинги для представителей малого и среднего бизнеса,
  • выставки и лекции, посвящённые японскому искусству и традициям,
  • образовательные программы для студентов и школьников,
  • проекты по обмену опытом между российскими и японскими специалистами.

Таким образом, организация стала важным посредником в диалоге культур и практическом взаимодействии между странами.

Политический фон

Ситуация изменилась в январе 2025 года, когда премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандумов, регулирующих работу Японского центра. Этот шаг фактически лишил организацию правовых оснований для деятельности на территории страны. Вслед за этим последовало заявление из Токио о полном закрытии филиалов.

"Мы приняли решение закрыть все шесть филиалов Японского центра в России", — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лулу Ван снимет фильм сегодня в 2:17

Манхэттенский блеск скрывает тень: новая история от Лулу Ван

Лулу Ван готовит новый фильм "Прослушивание" с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном. Картина объединит литературу, психологию и продюсерскую поддержку семьи Обама.

Читать полностью » Voyah возглавил рейтинг надёжности автомобилей в Китае по данным Китайской сети качества сегодня в 1:49

Китайские авто обошли японцев и европейцев: новый рейтинг перевернул расстановку сил

Китайские бренды все увереннее занимают позиции на мировом рынке. Свежий рейтинг показал, какие марки стали символом надежности.

Читать полностью » Во Франции нашли утраченный шедевр Рубенса 1613 года сегодня в 1:10

Потерянный Рубенс всплыл в Париже: тайна, скрытая четыре века

В Париже случайно обнаружили полотно Рубенса, считавшееся утраченным. Его подлинность подтвердили эксперты, а впереди — громкие торги.

Читать полностью » Леонардо ДиКаприо заявил, что с возрастом стал избирательнее в выборе ролей вчера в 23:06

Тайна долговечной славы: чему учит новый подход Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо рассказал, почему стал более избирательным в выборе фильмов. Его новый подход меняет восприятие зрителей и Голливуда.

Читать полностью » Кира Найтли станет голосом Амбридж в постановке вчера в 22:49

Мир "Гарри Поттера" заговорит новыми голосами: неожиданные звёзды в ролях волшебников

Звезды мирового кино присоединились к масштабному аудиоспектаклю по книгам Джоан Роулинг — неожиданные роли, новые голоса и свежий взгляд на любимых героев.

Читать полностью » Нина Добрев объяснила уход из вчера в 21:42

"Дневники вампира" скрывали тёмную правду: почему главная звезда покинула проект

Нина Добрев раскрыла, почему её уход из "Дневников вампира" был неизбежным. Актриса поделилась закулисными деталями борьбы за справедливость.

Читать полностью » Фанфик по вселенной Гарри Поттера вчера в 20:36

Гермиона в рабстве у Малфоя: экранизация скандального фанфика уже близко

Фанфик по вселенной "Гарри Поттера" стал рекордным в истории книжных сделок и превратится в фильм. Чем особенный "Manacled" и чего ждать от экранизации?

Читать полностью » Зои Дешанель сыграет в фильме вчера в 19:29

Зои Дешанель возвращается в кино: фильм о дружбе и выживании в Шотландии XVIII века

Зои Дешанель и Мишель Бюто сыграют в комедии о женской дружбе и путешествии во времени, действие которой развернётся в суровой Шотландии XVIII века.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперт Кэролин Форте объяснила, почему важно регулярно чистить фильтры сушильной машины
Питомцы

Исследование: зрительный контакт и запах помогают собакам понять привязанность хозяина
Технологии

Забудьте про iPhone 17: на рынке есть более долговечный смартфон, который победит Apple
Еда

Заливное из говядины варится на медленном огне для сохранения нежной текстуры
Красота и здоровье

Учёные: каждый градус жары повышает ежедневное потребление сахара на 0,7 г
Спорт и фитнес

Упражнения с Jawzrsize могут вызвать смещение зубов — стоматолог Чарльз Сутера
Садоводство

Древесная зола при передозировке повышает pH почвы и вызывает ожоги кожи и глаз
Садоводство

Морковь до весны как с грядки: используйте листья рябины – простой секрет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet