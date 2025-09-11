Шесть городов России лишаются культурных мостов: что стоит за решением Японии

Решение японских властей закрыть все филиалы Японского центра в России стало неожиданной новостью, вызвавшей широкий отклик. Организация, долгие годы работавшая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, прекратит деятельность. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, не уточнив причины.

История создания центров

Японские центры появились в России в начале 2000-х годов. Их работа основывалась на межправительственных меморандумах 2000 и 2003 годов. Именно они определяли порядок открытия и функционирования филиалов на территории России. В 2000 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Японский центр", ставшая официальной площадкой для реализации культурных, образовательных и деловых проектов.

Главная цель заключалась в укреплении гуманитарных связей, развитии языковой среды и создании условий для совместных экономических инициатив. В стенах центров проходили языковые курсы, культурные мероприятия, семинары для предпринимателей.

Деятельность и возможности

Одной из самых популярных услуг было обучение японскому языку. Многие россияне начинали знакомство с культурой Страны восходящего солнца именно с курсов в этих центрах. Помимо этого, проводились:

бизнес-тренинги для представителей малого и среднего бизнеса,

выставки и лекции, посвящённые японскому искусству и традициям,

образовательные программы для студентов и школьников,

проекты по обмену опытом между российскими и японскими специалистами.

Таким образом, организация стала важным посредником в диалоге культур и практическом взаимодействии между странами.

Политический фон

Ситуация изменилась в январе 2025 года, когда премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандумов, регулирующих работу Японского центра. Этот шаг фактически лишил организацию правовых оснований для деятельности на территории страны. Вслед за этим последовало заявление из Токио о полном закрытии филиалов.