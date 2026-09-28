Старое японское авто вместо новой машины: почему у заманчивого варианта есть неприятный нюанс

Покупка праворульных машин из Японии тридцатилетнего возраста не получит повсеместного распространения среди российских водителей, несмотря на экономические факторы. Таким прогнозом с NewsInfo поделился эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее сообщалось, что российские автолюбители начали активнее интересоваться приобретением транспортных средств старше тридцати лет из-за возможности легально обойти утилизационный сбор. На территорию страны поехали классические японские модели Nissan Skyline и Toyota Mark II в сохранном состоянии, а также старые немецкие седаны Mercedes W140 и BMW E38, которые освобождены от уплаты данной пошлины.

Попов убежден, что массового перетока покупателей в сегмент раритетов не произойдет из-за психологических барьеров. Большинство автовладельцев предвзято относятся к технике, чей возраст превышает три десятка лет. Подобные опасения имеют под собой реальные технические основания, так как в столь старых машинах начинают выходить из строя даже самые надежные узлы. Кроме того, подобные транспортные средства нельзя назвать повсеместным явлением на дорогах крупных городов, из-за чего их сервис становится специфическим процессом.

"Русский человек силен тем, что он любую деталь к любому механизму приладит. Я думаю, что решается в каждом конкретном случае индивидуально. Бэушных запчастей должно быть навалом на разборках", — полагает эксперт.

Специалист подчеркнул, что на Дальнем Востоке сформировался огромный фонд подержанных деталей благодаря поставкам прошлых десятилетий. Это упрощает ремонт, однако общие тенденции показывают, что содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже. Из-за этого многие владельцы вынуждены отказываться от услуг профессиональных сервисов, в результате чего увеличивается число тех, кто выбирает самостоятельный ремонт авто в гаражных условиях.

В качестве альтернативы стареющему парку эксперт привел личный пример эксплуатации современной машины из Китая. По его словам, техническая часть таких автомобилей демонстрирует хорошую выносливость при правильном подборе модификации. В частности, сочетание атмосферного двигателя, механической коробки передач и цепного привода газораспределительного механизма способно обеспечить бесперебойную работу на протяжении 200-300 тысяч километров пробега.

"Китайский автомобиль плох по эргономике, по органайзингу. По подвеске и по мотору китайские машины очень хорошие", — дал оценку специалист.

Вопросы надежности остаются главными при выборе транспортного средства на вторичном рынке. Согласно статистическим отчетам, китайские машины растут быстрее всех в структуре перепродаж. При этом покупателям приходится тщательно сопоставлять стоимость разных предложений, ведь сегодня даже относительно доступный кроссовер из Японии спорит ценой с новыми моделями из КНР.

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