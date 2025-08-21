Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:56

Российский авторынок без Японии: фантастика превращается в реальность

Минфин Японии: экспорт автомобилей в Россию в июле 2025 года сократился на 19%

Можно ли представить себе российский авторынок без японских машин? Ещё недавно это казалось невозможным, но статистика говорит об обратном — поставки автомобилей и запчастей из Японии в Россию стремительно сокращаются.

Резкое падение экспорта

Согласно свежим данным Министерства финансов Японии, в июле 2025 года экспорт автомобилей в Россию упал на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё более драматичной оказалась ситуация с автокомплектующими и запасными частями: их объём снизился сразу на 75%.

Фактически, рынок оказался на грани дефицита, особенно если учитывать, что именно японские запчасти традиционно считались самыми надёжными и востребованными среди российских автовладельцев.

Подержанные машины: спад сильнее всего

Для России Япония всегда была главным источником подержанных автомобилей. Машины с правым рулём и узнаваемым качеством годами формировали основу сегмента б/у. Однако в последние месяцы тренд пошёл в минус.

Если в июле 2025 года доля японских автомобилей с пробегом составила 46,1% от всего импорта б/у машин в Россию, то годом ранее этот показатель был значительно выше — 62,7%. Таким образом, за год рынок потерял почти пятую часть привычного объёма японских "подержанников".

Что стоит за снижением

Специалисты связывают сокращение экспорта с комплексом причин:

  • действующие ограничения на торговлю;

  • повышение логистических затрат;

  • ужесточение внутренней японской политики по контролю экспорта;

  • стремительное развитие параллельного импорта в России, где всё чаще появляются автомобили из Китая, Южной Кореи и даже стран Ближнего Востока.

