Российский авторынок без Японии: фантастика превращается в реальность
Можно ли представить себе российский авторынок без японских машин? Ещё недавно это казалось невозможным, но статистика говорит об обратном — поставки автомобилей и запчастей из Японии в Россию стремительно сокращаются.
Резкое падение экспорта
Согласно свежим данным Министерства финансов Японии, в июле 2025 года экспорт автомобилей в Россию упал на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё более драматичной оказалась ситуация с автокомплектующими и запасными частями: их объём снизился сразу на 75%.
Фактически, рынок оказался на грани дефицита, особенно если учитывать, что именно японские запчасти традиционно считались самыми надёжными и востребованными среди российских автовладельцев.
Подержанные машины: спад сильнее всего
Для России Япония всегда была главным источником подержанных автомобилей. Машины с правым рулём и узнаваемым качеством годами формировали основу сегмента б/у. Однако в последние месяцы тренд пошёл в минус.
Если в июле 2025 года доля японских автомобилей с пробегом составила 46,1% от всего импорта б/у машин в Россию, то годом ранее этот показатель был значительно выше — 62,7%. Таким образом, за год рынок потерял почти пятую часть привычного объёма японских "подержанников".
Что стоит за снижением
Специалисты связывают сокращение экспорта с комплексом причин:
-
действующие ограничения на торговлю;
-
повышение логистических затрат;
-
ужесточение внутренней японской политики по контролю экспорта;
-
стремительное развитие параллельного импорта в России, где всё чаще появляются автомобили из Китая, Южной Кореи и даже стран Ближнего Востока.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru