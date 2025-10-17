Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Япония
Япония
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:21

Оформить японскую визу станет проще, чем купить билет в Сочи — вот что задумали в Токио

В России появится новый визовый центр Японии — оформление документов ускорят до 5 дней

Япония намерена укрепить туристические связи с Россией и уже готовится к открытию нового визового центра. Такой шаг призван упростить оформление документов и сократить сроки получения японских виз, спрос на которые среди россиян стремительно растёт.

Новый центр — ответ на рост интереса к Японии

Посольство Японии в Москве объявило о планах создания дополнительного визового центра для приёма документов от граждан России. На официальном сайте дипмиссии отмечается, что решение продиктовано "увеличением числа заявок от туристов и устойчивой положительной динамикой".

"Для решения вышеуказанных задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений, в едином и централизованном уполномоченном агентстве", — говорится в заявлении на сайте посольства Японии.

По сути, речь идёт о передаче части функций — приёма документов, сбора консульских сборов и выдачи паспортов — специализированной компании, выбранной по итогам открытого конкурса.

Что известно о проекте

Посольство уже ищет подрядчика, который возьмёт на себя организацию работы нового визового центра. Он будет заниматься:

  1. Приёмом документов и предварительной проверкой.

  2. Вводом данных и взаимодействием с консульством.

  3. Взиманием визовых сборов.

  4. Возвратом паспортов заявителям после принятия решения.

Запустить офис планируется в начале 2026 года. Официально не уточняется, пойдёт ли речь о единственном центре или о целой сети филиалов в разных регионах России.

Сейчас японские визовые центры уже функционируют в Иркутске и Хабаровске. Приём документов также ведут посольство в Москве и консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Сравнение действующих центров

Город Формат работы Уровень загруженности Сроки оформления виз
Москва Посольство Высокая 5-7 дней
Санкт-Петербург Консульство Средняя 7-10 дней
Владивосток Консульство Средняя 5-8 дней
Иркутск, Хабаровск Визовые центры Низкая 4-6 дней
Новый центр (план) Агентство - Планируется 3-5 дней

Туристический рост и тенденции

По данным Японской национальной туристской организации (JNTO), за первые девять месяцев 2025 года Японию посетило около 130 тысяч россиян - в два раза больше, чем годом ранее. Основная причина — рост интереса к культурным маршрутам, гастротуризму и отдыху в провинциях, где можно насладиться горячими источниками, природой и японской кухней без туристической суеты.

Популярные направления среди россиян:
• Токио и Киото — классическая культурная программа;
• Хоккайдо — горнолыжные курорты и термальные онсэны;
• Осака и Нагоя — гастрономический туризм и шопинг;
• Окинава — пляжный отдых и дайвинг.

Советы путешественникам

Чтобы ускорить получение визы и избежать ошибок:

  1. Подавать документы заранее — за 1-1,5 месяца до поездки.

  2. Проверять корректность заполнения анкеты (особенно контактных данных).

  3. Подготовить бронь отеля, авиабилеты и подтверждение финансовой состоятельности.

  4. Использовать официальные визовые центры и не обращаться к посредникам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформление визы через сомнительные агентства.
Последствие: риск потери документов и денежных средств.
Альтернатива: обращаться только в аккредитованные центры, указанные на сайте посольства.

Ошибка: подача анкеты без перевода на английский.
Последствие: отказ в приёме документов.
Альтернатива: использовать шаблоны, доступные на официальном сайте JNTO и МИД Японии.

А что если визы подорожают?

Рост числа заявок может повлечь увеличение стоимости визовых услуг. Однако, как отмечают специалисты туррынка, посольство стремится сохранить доступные тарифы, чтобы стимулировать развитие взаимного туризма. Более того, ожидается, что с появлением новых визовых центров конкуренция между агентствами снизит итоговую стоимость сервиса.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Сокращение сроков оформления виз Возможный рост сервисного сбора
Расширение географии приёма документов Неопределённость с количеством центров
Повышение туристического потока Вероятность бюрократических задержек на старте

FAQ

Какой тип визы чаще всего оформляют россияне?
Краткосрочные туристические визы на 15 или 30 дней. Для деловых поездок — мультивизы до 90 дней.

Можно ли оформить японскую визу онлайн?
Пока нет. Процесс требует подачи документов лично или через аккредитованный центр, но японские власти рассматривают переход на электронные визы к 2027 году.

Нужна ли виза для транзита через Японию?
Если пассажир не покидает аэропорт и рейс совершается в течение 24 часов, виза не требуется.

Мифы и правда

Миф: Япония не заинтересована в российских туристах.
Правда: наоборот, Токио расширяет визовую инфраструктуру и активно продвигает туризм из России.

Миф: получение визы — сложный и длительный процесс.
Правда: при правильно оформленных документах виза выдается в течение недели.

Миф: новые визовые центры откроют только в столице.
Правда: посольство рассматривает возможность создания сети региональных ВЦ.

Исторический контекст

Первое соглашение о взаимных поездках между Россией и Японией было подписано ещё в 1956 году. С тех пор туристический поток между странами постепенно увеличивался, несмотря на политические и экономические колебания. Новый виток интереса к Японии наблюдается с 2023 года, когда страна полностью сняла ковидные ограничения на въезд.

Интересные факты

• Россия входит в двадцатку стран, чьи туристы тратят в Японии больше всего.
• Средняя продолжительность поездки россиян — 8 дней.
• Самый популярный сувенир у туристов из России — керамическая посуда и японский чай.

