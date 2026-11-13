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выполнение разгрузки боеприпасов на якорной стоянке в Токийском заливе
выполнение разгрузки боеприпасов на якорной стоянке в Токийском заливе
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 4:51

Япония и США вывели союз на новый уровень: переговоры открыли путь к усилению оборонной базы

Япония и США окончательно договорились создать на японской территории предприятие по финальной сборке и проверке ракет «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM. Об этом 28 октября сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом на полях совещания министров обороны АСЕАН и стран-партнеров на Филиппинах.

Коидзуми назвал решение «прорывным» для отрасли: завод позволит не только обеспечить армии двух стран ракетами, критически важными для истребителей F-35, но и укрепить оборонную промышленность самой Японии. В официальном коммюнике Пентагона по итогам встречи проект AMRAAM напрямую не упоминается — стороны лишь подтвердили, что продолжат тесно координировать выпуск боеприпасов и расширять оборонное производство в Японии. Где появится завод, пока не сообщается.

Два года переговоров

Переговоры шли больше двух лет — с июля 2024 года. Главными препятствиями были японские ограничения на экспорт летального оружия и на совместный с союзниками выпуск наступательных вооружений, а также необходимость защитить интеллектуальную собственность и засекреченные системы наведения ракеты.

Завод в Азии снизит зависимость выпуска AMRAAM от американских площадок и позволит создать в регионе запасы ракет для США и их союзников. Решение вписывается в курс администрации Дональда Трампа, которая добивается от союзников больших вложений в собственную оборону.

Контракт с RTX

Договоренность с Японией связана с крупным контрактом на расширение выпуска AMRAAM, который Пентагон заключил с корпорацией RTX (Raytheon) в конце сентября. Контракт оценивается в 20,7 млрд долларов и рассчитан на семь лет: пять лет основного срока и два года опциона. Еще в феврале 2026 года Пентагон и RTX подписали рамочное соглашение, по которому компания обязалась выпускать не менее 1900 ракет в год.

Для программы это новый подход: раньше контракты заключались на один финансовый год, и объем закупок менялся вместе с приоритетами видов вооруженных сил. Так, в бюджете на 2022 финансовый год ВВС США запросили всего 186 ракет AMRAAM, а ВМС — ни одной. В 2017–2022 годах закупки, как правило, не превышали 400 ракет в год. Многолетний контракт должен избавить производство от таких скачков.

Новый контракт охватывает производственные партии с 41-й по 47-ю, в том числе ракеты AIM-120D-3 с обновленными процессорами и программно перенастраиваемой защитой от радиоэлектронных помех. В него также включены поставки 16 странам-партнерам по программе иностранных военных продаж (FMS). По словам представителя RTX, компания еще до подписания контракта вложила 80 млн долларов в испытательное оборудование, а к 2027 году запустит в США новые линии по выпуску твердотопливных ракетных двигателей, чтобы устранить дефицит комплектующих.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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