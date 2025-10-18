Рекордный штурм Страны восходящего солнца: почему россияне массово едут в Японию
Поток российских туристов в Японию в 2025 году достиг исторического максимума. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первые девять месяцев этого года жители России посетили Страну восходящего солнца 129 тысяч раз - больше, чем когда-либо прежде.
Для сравнения: предыдущий рекорд был установлен еще до пандемии, в 2019 году, когда с прямыми рейсами Японию посетили 120 тысяч человек за весь год. Теперь этот показатель превзойден всего за три квартала.
"Рост интереса к Японии связан не только с улучшением транспортной доступности, но и с тем, что туристы начали совмещать поездки по Азии. После отмены виз в Китай россияне чаще комбинируют маршруты, посещая сразу две страны", — пояснили представители АТОР.
Почему Япония снова в моде
Возвращение массового туризма в Японию эксперты объясняют сочетанием сразу нескольких факторов: снижением цен на авиабилеты, расширением чартерных программ и активным продвижением страны на российском рынке. Кроме того, Япония воспринимается как безопасное, чистое и культурно насыщенное направление.
Важную роль сыграло и открытие дополнительных рейсов из Владивостока, Южно-Сахалинска и Хабаровска, что сделало путешествие доступным не только для жителей столицы, но и для туристов с Дальнего Востока.
"Япония снова вошла в десятку самых востребованных направлений у россиян, особенно весной, когда начинается сезон сакуры", — отметила аналитик туристического рынка Анна Морозова.
Сколько стоит путешествие в 2026 году
По информации туроператоров, ориентировочная стоимость тура в Японию на сезон цветения сакуры (март-апрель 2026 года) начинается от 210-250 тысяч рублей на человека при размещении в отелях категории 2-3 звезды.
Если перелет уже куплен отдельно, программа на 7-8 дней обойдется в 110-120 тысяч рублей. В такие туры обычно входят экскурсии по Токио, Киото, Осака и посещение горячих источников.
Для премиальных путешественников предлагаются авторские маршруты с проживанием в рёканах — традиционных японских гостиницах с татами и термальными купальнями.
Сравнение: туризм в Японию — до и после пандемии
|Год
|Количество поездок россиян
|Средняя стоимость тура
|Основные причины интереса
|2019
|120 тыс.
|от 180 тыс. руб.
|прямые рейсы и открытие чартеров
|2022
|менее 30 тыс.
|от 230 тыс. руб.
|ограниченное авиасообщение
|2024
|85 тыс.
|от 200 тыс. руб.
|рост делового туризма
|2025
|129 тыс.
|от 210 тыс. руб.
|комбинированные маршруты с Китаем
Советы путешественникам
-
Планируйте поездку заранее. Сезон сакуры — пик туристического интереса, и туры раскупаются за 3-4 месяца.
-
Выбирайте комбинированные маршруты. Можно совместить Японию и Китай: это экономит деньги и расширяет впечатления.
-
Следите за акциями авиакомпаний. Многие перевозчики снижают цены при раннем бронировании весной и осенью.
-
Берите с собой банковскую карту международной платежной системы. В Японии не везде принимают наличные рубли, а банкоматы часто работают только с Visa и Mastercard.
-
Изучите базовые фразы на японском. Даже несколько слов помогут наладить контакт с местными жителями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ехать без учета сезона.
Последствие: можно попасть под дожди и пропустить цветение сакуры.
Альтернатива: планируйте поездку на конец марта — первую половину апреля.
• Ошибка: покупать тур без медицинской страховки.
Последствие: дорогое лечение в случае травмы или простуды.
Альтернатива: включите страховку с покрытием до $50 000.
• Ошибка: недооценивать транспортные расходы.
Последствие: расходы на поезда "съедают" бюджет.
Альтернатива: приобретите Japan Rail Pass заранее.
А что если совместить Японию с Китаем?
Такой вариант становится все популярнее. Отмена виз между Россией и Китаем в 2024 году открыла новые возможности для комбинированных туров. Туристы проводят 3-4 дня в Пекине или Шанхае, а затем отправляются в Токио или Осака прямыми перелетами.
Маршрут выгоден: авиабилеты на внутренние азиатские направления стоят дешевле, чем прямой перелет из Москвы в Японию. Кроме того, можно увидеть контраст культур — древние китайские дворцы и футуристическую архитектуру Токио.
Плюсы и минусы поездки в Японию
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность и чистота
|Высокие расходы на проживание
|Гастрономический туризм
|Не везде говорят по-английски
|Отличный транспорт и сервис
|Нужна виза
|Уникальная природа и культура
|Плотный туристический поток весной
|Возможность совместить с другими странами Азии
|Долгий перелет из центральной России
FAQ
Нужна ли виза в Японию для россиян?
Да, но процедура упрощена. Подать документы можно через визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов.
Когда лучше ехать в Японию?
Самое популярное время — март-апрель (сакура) и октябрь-ноябрь (красные клены).
Сколько стоит перелет?
Из Москвы — от 70 до 90 тысяч рублей туда-обратно, из Владивостока — от 35 тысяч.
Какие города стоит посетить впервые?
Токио, Киото, Осака, Хаконе и Нара.
Мифы и правда
Миф: Япония — слишком дорогая страна для отдыха.
Правда: При правильном планировании тур можно уложить в 200 тысяч рублей на человека.
Миф: Без знания японского не обойтись.
Правда: Основные туристические локации имеют дублированные надписи и аудиогиды на английском и русском.
Миф: Еда в Японии экзотическая и непривычная.
Правда: Помимо суши, японская кухня богата рисовыми блюдами, супами и овощами, подходящими для любого вкуса.
Исторический контекст
Интерес россиян к Японии начал активно расти после 2010 года, когда появились регулярные прямые рейсы и программы культурного обмена. Пик пришелся на 2019 год, однако пандемия резко сократила турпоток. Возрождение интереса началось в 2024–2025 годах — благодаря расширению авиасообщения и новым форматам комбинированных путешествий.
Интересные факты
• Цветение сакуры в Токио обычно начинается в последнюю неделю марта.
• В Японии действует более 3 000 горячих источников — онсэнов.
• Поездка на скоростном поезде Shinkansen из Токио в Киото занимает всего 2 часа 15 минут.
