Рекордный штурм Страны восходящего солнца: почему россияне массово едут в Японию

Поток российских туристов в Японию в 2025 году достиг исторического максимума. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первые девять месяцев этого года жители России посетили Страну восходящего солнца 129 тысяч раз - больше, чем когда-либо прежде.

Для сравнения: предыдущий рекорд был установлен еще до пандемии, в 2019 году, когда с прямыми рейсами Японию посетили 120 тысяч человек за весь год. Теперь этот показатель превзойден всего за три квартала.

"Рост интереса к Японии связан не только с улучшением транспортной доступности, но и с тем, что туристы начали совмещать поездки по Азии. После отмены виз в Китай россияне чаще комбинируют маршруты, посещая сразу две страны", — пояснили представители АТОР.

Почему Япония снова в моде

Возвращение массового туризма в Японию эксперты объясняют сочетанием сразу нескольких факторов: снижением цен на авиабилеты, расширением чартерных программ и активным продвижением страны на российском рынке. Кроме того, Япония воспринимается как безопасное, чистое и культурно насыщенное направление.

Важную роль сыграло и открытие дополнительных рейсов из Владивостока, Южно-Сахалинска и Хабаровска, что сделало путешествие доступным не только для жителей столицы, но и для туристов с Дальнего Востока.

"Япония снова вошла в десятку самых востребованных направлений у россиян, особенно весной, когда начинается сезон сакуры", — отметила аналитик туристического рынка Анна Морозова.

Сколько стоит путешествие в 2026 году

По информации туроператоров, ориентировочная стоимость тура в Японию на сезон цветения сакуры (март-апрель 2026 года) начинается от 210-250 тысяч рублей на человека при размещении в отелях категории 2-3 звезды.

Если перелет уже куплен отдельно, программа на 7-8 дней обойдется в 110-120 тысяч рублей. В такие туры обычно входят экскурсии по Токио, Киото, Осака и посещение горячих источников.

Для премиальных путешественников предлагаются авторские маршруты с проживанием в рёканах — традиционных японских гостиницах с татами и термальными купальнями.

Сравнение: туризм в Японию — до и после пандемии

Год Количество поездок россиян Средняя стоимость тура Основные причины интереса 2019 120 тыс. от 180 тыс. руб. прямые рейсы и открытие чартеров 2022 менее 30 тыс. от 230 тыс. руб. ограниченное авиасообщение 2024 85 тыс. от 200 тыс. руб. рост делового туризма 2025 129 тыс. от 210 тыс. руб. комбинированные маршруты с Китаем

Советы путешественникам

Планируйте поездку заранее. Сезон сакуры — пик туристического интереса, и туры раскупаются за 3-4 месяца. Выбирайте комбинированные маршруты. Можно совместить Японию и Китай: это экономит деньги и расширяет впечатления. Следите за акциями авиакомпаний. Многие перевозчики снижают цены при раннем бронировании весной и осенью. Берите с собой банковскую карту международной платежной системы. В Японии не везде принимают наличные рубли, а банкоматы часто работают только с Visa и Mastercard. Изучите базовые фразы на японском. Даже несколько слов помогут наладить контакт с местными жителями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ехать без учета сезона.

Последствие: можно попасть под дожди и пропустить цветение сакуры.

Альтернатива: планируйте поездку на конец марта — первую половину апреля.

• Ошибка: покупать тур без медицинской страховки.

Последствие: дорогое лечение в случае травмы или простуды.

Альтернатива: включите страховку с покрытием до $50 000.

• Ошибка: недооценивать транспортные расходы.

Последствие: расходы на поезда "съедают" бюджет.

Альтернатива: приобретите Japan Rail Pass заранее.

А что если совместить Японию с Китаем?

Такой вариант становится все популярнее. Отмена виз между Россией и Китаем в 2024 году открыла новые возможности для комбинированных туров. Туристы проводят 3-4 дня в Пекине или Шанхае, а затем отправляются в Токио или Осака прямыми перелетами.

Маршрут выгоден: авиабилеты на внутренние азиатские направления стоят дешевле, чем прямой перелет из Москвы в Японию. Кроме того, можно увидеть контраст культур — древние китайские дворцы и футуристическую архитектуру Токио.

Плюсы и минусы поездки в Японию

Плюсы Минусы Безопасность и чистота Высокие расходы на проживание Гастрономический туризм Не везде говорят по-английски Отличный транспорт и сервис Нужна виза Уникальная природа и культура Плотный туристический поток весной Возможность совместить с другими странами Азии Долгий перелет из центральной России

FAQ

Нужна ли виза в Японию для россиян?

Да, но процедура упрощена. Подать документы можно через визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов.

Когда лучше ехать в Японию?

Самое популярное время — март-апрель (сакура) и октябрь-ноябрь (красные клены).

Сколько стоит перелет?

Из Москвы — от 70 до 90 тысяч рублей туда-обратно, из Владивостока — от 35 тысяч.

Какие города стоит посетить впервые?

Токио, Киото, Осака, Хаконе и Нара.

Мифы и правда

Миф: Япония — слишком дорогая страна для отдыха.

Правда: При правильном планировании тур можно уложить в 200 тысяч рублей на человека.

Миф: Без знания японского не обойтись.

Правда: Основные туристические локации имеют дублированные надписи и аудиогиды на английском и русском.

Миф: Еда в Японии экзотическая и непривычная.

Правда: Помимо суши, японская кухня богата рисовыми блюдами, супами и овощами, подходящими для любого вкуса.

Исторический контекст

Интерес россиян к Японии начал активно расти после 2010 года, когда появились регулярные прямые рейсы и программы культурного обмена. Пик пришелся на 2019 год, однако пандемия резко сократила турпоток. Возрождение интереса началось в 2024–2025 годах — благодаря расширению авиасообщения и новым форматам комбинированных путешествий.

Интересные факты

• Цветение сакуры в Токио обычно начинается в последнюю неделю марта.

• В Японии действует более 3 000 горячих источников — онсэнов.

• Поездка на скоростном поезде Shinkansen из Токио в Киото занимает всего 2 часа 15 минут.