Киото в цветах, Токио в огнях: контрасты, ради которых едут в Японию

Япония — страна, где древние традиции переплетаются с футуристическими технологиями, а атмосфера спокойных храмов удивительным образом соседствует с сияющими огнями мегаполисов. Здесь можно увидеть замки эпохи самураев, полюбоваться весенней сакурой и прикоснуться к миру аниме, оказавшись в одном путешествии сразу в нескольких измерениях времени и культуры.

Токио — город будущего

Столица Японии всегда стремится вперёд: небоскрёбы, ультрасовременные районы, магазины, галереи и рестораны. Токио меняется ежеминутно, и каждый его квартал дарит новые впечатления. Здесь можно попасть на турнир по сумо, увидеть театр кабуки или прогуляться по паркам с небоскрёбами на фоне. А ещё - заранее бронировать билеты в популярные музеи, включая знаменитый Ghibli.

Киото — сердце традиций

Бывшая столица Японии хранит более тысячи храмов. Кинкаку-дзи сияет золотом, а Рёан-дзи завораживает своим минималистичным садом камней. Киото — это чайные церемонии, кварталы гейш и изысканная кухня кайсэки. Особенно красиво здесь весной, когда в парке Маруяма распускается сакура, и город превращается в одно большое цветочное шоу.

Наосима — остров искусства

Когда-то забытый остров стал мировым центром современного искусства. Сегодня здесь — музеи, арт-объекты и архитектурные шедевры, гармонично вписанные в пейзаж. Особенно интересно приезжать сюда во время Триеннале Сетоути: выставки, театры и перформансы превращают Наосиму в площадку под открытым небом.

Гора Фудзи — символ Японии

Совершенно симметричный вулкан вблизи производит сильнейшее впечатление. Каждый год тысячи паломников и туристов совершают восхождение, а художники и фотографы ищут лучшие виды на её величественный конус. Подниматься сюда лучше летом, в официальный сезон.

Хиросима — память и сила

Сегодня Хиросима — зелёный и современный город, но его Мемориальный музей мира напоминает о трагических страницах истории. Вокруг расположен парк, спроектированный архитектором Тангэ Кэндзо, где легко остановиться и задуматься. А недалеко находится "Кроличий остров" Окуносима — совершенно иное, лёгкое впечатление.

Якусима — мир вечных лесов

Небольшой остров к югу от Кюсю поражает своими древними кедрами якусуги, которые растут здесь сотни и тысячи лет. Лесные тропы кажутся фантастическими, и неудивительно, что именно эти места вдохновили Studio Ghibli на создание "Принцессы Мононоке".

Коя-сан — буддийское царство

Священный комплекс Коя-сан насчитывает сотни храмов. Самый впечатляющий из них — Оку-но-ин, окружённый криптомериями и каменными ступами. Здесь можно переночевать в монастыре, попробовать вегетарианскую кухню и вместе с монахами встретить рассвет в медитации.

Окинава и южные острова — райские пляжи

Субтропический архипелаг отличается от остальной Японии особой культурой и расслабленным ритмом. Здесь белоснежные пляжи, пальмы и прозрачные воды, где можно плавать с маской и аквалангом. Атмосфера бывшего королевства Рюкю ощущается и в архитектуре, и в кухне.

Осака — вкус жизни

Третий по величине город страны славится уличной едой и ночными огнями Дотомбори. Здесь стоит попробовать такояки, а вечером насладиться видом бесконечных неоновых вывесок. Девиз города "Ешь, пока не упадёшь" отлично передаёт его характер.

Камикоти — японские Альпы

Высокогорная долина, окружённая Северными Японскими Альпами, поражает своей первозданной красотой. Здесь проложены лёгкие маршруты вдоль реки Адзуса, а для опытных путешественников открываются сложные треки к вершинам Яри-га-такэ и других гор. Въезд для автомобилей ограничен, что сохраняет тишину и атмосферу уединения.

Япония — страна, где каждый найдёт что-то для себя: от динамики Токио до тишины храмов Коя-сана, от величия Фудзи до бирюзовых вод Окинавы.