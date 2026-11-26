Критический уровень загруженности контейнерных терминалов в Японии привел к тому, что часть судов вынуждена простаивать несколько дней даже после постановки к причалу, прежде чем экипажи и береговые службы смогут приступить к грузовым операциям.

Ситуация вынудила крупнейшего национального перевозчика Ocean Network Express (ONE) обратиться к клиентам с призывом ускорить вывоз импортных контейнеров. Терминальные операторы сообщают о фактическом отсутствии свободного пространства для выгрузки новых партий грузов с прибывающих судов.

Коллапс вызван сочетанием двух факторов: сбоями в расписании судов из-за задержек в зарубежных портах и низкой скоростью забора импорта внутри самой Японии. Согласно данным экспедиторской компании Kuehne+Nagel, коэффициент использования складских площадей в терминале Охи (Токио) достиг 120%. Еще два терминала в столице также работают с превышением номинальной емкости хранения.

Логистический затор напрямую отразился на оборачиваемости флота: среднее время ожидания судов в Токио за последнюю неделю увеличилось вдвое и теперь составляет два дня. В соседнем Йокогаме загрузка терминалов варьируется от 100% до 110%, при этом операционные сложности усугубляются дефицитом рабочей силы.

Ранее аналогичное предупреждение выпустила компания OOCL, призвав импортеров забирать контейнеры незамедлительно, независимо от того, сколько дней бесплатного хранения осталось по условиям контракта.

Японский кризис является частью более широкого системного сбоя в портах Азии. Значительное операционное давление наблюдается в крупнейших хабах региона, включая Пусан, Шанхай, Яньтянь, а также в ряде портов Юго-Восточной Азии.

С точки зрения экономики перевозок, затяжные заторы в портах стали фактором, сдерживающим избыточность контейнерного флота в текущем году. Это позволило поддерживать исторически высокие ставки фрахта, несмотря на существенный прирост тоннажа и постепенное возвращение линейных сервисов к маршрутам через Суэцкий канал.