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Мэйдзи Дзингу Гёэн
Мэйдзи Дзингу Гёэн
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:55

Сто лет для японцев перестают быть редкостью: страна сделала ставку на то, что другие недооценивают

Япония демонстрирует феноменальный рост числа долгожителей благодаря сочетанию традиционного рациона, глубокой медицинской профилактики и масштабной социальной поддержки. Об этом рассказал изданию NewsInfo заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, доктор политических наук, профессор Александр Панов.

Ранее в ведомстве здравоохранения Японии зафиксировали исторический рекорд: количество граждан, чей возраст превысил сто лет, достигло 107,6 тысячи человек. За прошедший год эта группа выросла почти на восемь тысяч, при этом абсолютное большинство долгожителей — порядка 90% — составляют женщины. Для сравнения, в 1963 году в стране проживало всего 153 человека старше века.

По словам Панова, рацион японцев за десятилетия практически не изменился: его основу составляют рис, овощи и морепродукты. Тем не менее в современной культуре потребления рыба остается ключевым элементом, обеспечивающим население необходимыми микроэлементами. Главным фактором долголетия эксперт называет качественную трансформацию медицины, которая переориентировалась на предупреждение болезней.

"Мне приходилось видеть в японских больницах очень большое количество пациентов. Я спрашивал врачей: "С чем это связано? Что у вас так много больных?". Нет, говорили: "Это профилактика. Любят ходить к врачам обследоваться, получить советы"", — пояснил Панов.

Специалист подчеркнул, что японские медики добились значительных успехов в борьбе с тремя основными причинами смертности: инсультами, онкологией и сердечно-сосудистыми патологиями. Разработанные методики реабилитации позволяют возвращать к полноценной жизни даже пациентов после тяжелейших поражений мозга.

Стоит отметить, что в других странах медицина нередко подвергается критике из-за недоступности сложных процедур для широких слоев населения.

Важной составляющей долголетия в Японии является государственная система социального обеспечения, говорит эксперт. В стране функционирует сеть муниципальных домов престарелых, где пожилые люди получают индивидуальный уход, медицинское сопровождение и возможности для досуга в комфортных условиях. Подобные социальные программы требуют значительного финансирования, однако позволяют сохранять активность граждан до глубокой старости.

"В Японии продолжительность жизни высокая, у женщин 87 лет, у мужчин 81. До 75 лет японцы, по статистике, практически не обращаются за помощью, то есть они могут сами себя обслуживать. Они вполне здоровые люди", — отметил профессор.

Однако эксперт указал и на обратную сторону медали: демографические изменения создают колоссальное давление на бюджет. Затраты на нужды пожилых граждан уже составляют около трети государственных расходов. В условиях, когда экономика страны замедляет темпы роста, правительству становится все сложнее находить средства на поддержание высокого стандарта жизни.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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