33 повторных удара за часы: землетрясение в Японии запустило опасную цепную реакцию

Серия подземных толчков продолжает тревожить запад Японии после ощутимого землетрясения, произошедшего в префектуре Симанэ. Даже спустя часы после основного сейсмособытия регион остается в зоне повышенной сейсмической активности, а специалисты фиксируют десятки повторных ударов земной коры. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные Главного метеорологического агентства Японии.

Основное землетрясение и его параметры

Землетрясение произошло утром во вторник на территории префектуры Симанэ, расположенной на западе страны. Его магнитуда составила 6,4, а очаг залегал на глубине 11 километров, что обусловило достаточно сильные колебания поверхности. Подземные толчки ощущались в ряде населенных пунктов региона и привели к локальным разрушениям и панике среди жителей.

По информации японских сейсмологов, характер землетрясения указывает на активизацию тектонических разломов, типичную для данного района Японии, который входит в зону повышенной сейсмической опасности.

Волна афтершоков

После основного удара специалисты зарегистрировали 33 афтершока магнитудой от 2,8 до 5,1. Самый мощный повторный толчок магнитудой 5,1 произошел всего через десять минут после землетрясения, что усилило тревожность ситуации и осложнило работу экстренных служб.

Сейсмологи подчеркивают, что подобная серия афтершоков является типичной для землетрясений такой силы. Однако их интенсивность и частота требуют постоянного мониторинга, поскольку сохраняется риск новых ощутимых колебаний.

Пострадавшие и реакция властей

Как ранее сообщало агентство Киодо, в результате подземных толчков в префектуре Симанэ пострадали девять человек. Информация о характере травм уточняется, при этом власти региона заявляют о готовности медицинских и спасательных служб к возможным новым вызовам.

Японские экстренные службы продолжают обследование инфраструктуры, жилых домов и объектов транспорта. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность, быть готовыми к повторным толчкам и следовать указаниям местных властей.

Сейсмический контекст

Япония остается одной из самых сейсмоактивных стран мира, где землетрясения подобной силы происходят регулярно. Специалисты напоминают, что именно афтершоки зачастую представляют дополнительную угрозу, особенно для уже поврежденных зданий и сооружений.

Ситуация в Симанэ остается под контролем, а наблюдение за сейсмической активностью продолжается в круглосуточном режиме.