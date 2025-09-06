Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парковка с автомобилями
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:20

Сначала душил, теперь спасает: Трамп внезапно стал союзником японского автопрома

Трамп снизил пошлины на японские автомобили до 15% вместо 27,5%

Решение президента США Дональда Трампа о снижении пошлин на японские автомобили стало заметным событием как для американской, так и для японской экономики. Документ, подписанный им в четверг, устанавливает новую ставку пошлины на уровне 15% вместо прежних 27,5%. Изменения вступят в силу через неделю после официальной публикации указа.

Экономический эффект для Японии

Для японской стороны это решение стало важным облегчением: в последние годы именно автомобильный сектор страны оказался под ударом из-за американских торговых барьеров. Япония традиционно делает ставку на экспорт, а пошлины, введённые администрацией Трампа ранее, заметно сократили объёмы поставок машин за океан.

Автогиганты страны, такие как Toyota, Nissan и Honda, потеряли значительные суммы. Так, Toyota сообщала о снижении прибыли почти на 10 миллиардов долларов, что напрямую связывалось с действием повышенных тарифов. Теперь же компании рассчитывают, что послабления позволят восстановить часть утраченных доходов и вернуть утраченные позиции на американском рынке.

Подтверждение инвестиционных договорённостей

Снижение пошлин стало частью более широкого соглашения между двумя странами. Оно закрепляет планы Японии вложить около 550 миллиардов долларов в американские проекты. Эти инвестиции охватывают не только автопром, но и инфраструктурные инициативы, высокие технологии, а также совместные разработки в сфере энергетики.

Таким образом, решение об изменении тарифной политики стало не только экономическим шагом, но и политическим сигналом о готовности укреплять стратегическое партнёрство.

Новая структура пошлин

Система налогообложения японских товаров претерпела изменения не только в части автомобилей. Теперь действует единый принцип: товары, облагавшиеся ставкой выше 15%, остаются на прежнем уровне, а те, что попадали под более низкий тариф, будут подведены к новой планке.

Это означает, что американский рынок получит унифицированные условия торговли с японскими поставщиками. В частности, автомобили станут дешевле, что сделает их более конкурентоспособными на фоне американских и корейских моделей.

