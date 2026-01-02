Январь выглядит безобидно — но для части работников он может обернуться потерей денег

Выплаты заработной платы в январе для большинства работников пройдут без сокращений, несмотря на продолжительные праздничные выходные. Сотрудники, чья оплата труда зависит от оклада или тарифной ставки, получат зарплату в полном объёме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Зарплаты при окладе сохранятся полностью

По словам парламентария, январские праздники не повлияют на размер выплат для работников с фиксированной системой оплаты труда. Оклад или тарифная ставка гарантируют сохранение заработка независимо от количества рабочих дней в месяце. Это правило действует в соответствии с трудовым законодательством и распространяется на всех сотрудников, оформленных по трудовому договору.

"Зарплата, которая зависит от оклада или тарифных ставок, в январе будет выплачена сотрудникам в полном объеме", — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом, сокращённый рабочий график в начале года не отразится на доходах этой категории работников.

Особенности для сдельной оплаты труда

Иная ситуация складывается для тех, кто работает по сдельной системе оплаты. Светлана Бессараб отметила, что в январе у таких сотрудников будет более короткий рабочий период, в течение которого необходимо выполнить запланированный объём работ. Размер заработка в этом случае напрямую зависит от фактически выполненных заданий.

По её словам, работникам на сдельной оплате важно учитывать специфику январского графика и заранее планировать нагрузку. Короткий рабочий период требует большей концентрации и интенсивности труда, чтобы сохранить привычный уровень дохода.

Январские выплаты и трудовое законодательство

В Госдуме подчёркивают, что действующие нормы Трудового кодекса чётко разграничивают подходы к оплате труда в зависимости от её формы. Для работников с окладом гарантии сохраняются полностью, тогда как сдельная система изначально предполагает зависимость дохода от объёма выполненной работы.

Таким образом, различия в январских выплатах связаны не с праздниками как таковыми, а с условиями трудового договора и выбранной формой оплаты труда.