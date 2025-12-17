Январь пришёл раньше срока: как календарь подарил пенсионерам лишний месяц ожиданий

Часть российских пенсионеров получит январские выплаты раньше привычных сроков — деньги поступят ещё до Нового года. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на разъяснения федеральных ведомств, связывая изменение графика с продолжительными праздничными днями.

Кому перечислят пенсии заранее

Досрочное зачисление коснётся пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты в первые дни месяца. Речь идёт о гражданах, чья стандартная дата получения пенсии приходится на период с 1 по 11 января. Для них средства будут перечислены уже в конце декабря.

Такое решение принято, чтобы избежать задержек из-за нерабочих праздничных дней. Мера носит технический характер и не влияет на общий размер пенсионного обеспечения.

Позиция Минтруда

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что перенос сроков связан исключительно с календарём.

"Досрочная выплата будет произведена из-за длинных праздничных дней", — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, все средства будут перечислены в полном объёме, а пенсионерам не потребуется подавать дополнительные заявления.

Что изменится для получателей через почту

Для граждан, которые получают пенсии через "Почту России", порядок выплат останется прежним. Почтовые отделения продолжат работу по утверждённому графику, а доставка пенсий будет осуществляться в стандартные сроки.

Таким образом, досрочное зачисление затронет только тех пенсионеров, кто пользуется банковскими картами, и не повлияет на почтовый способ получения выплат.

Индексация пенсий с 2026 года

Помимо изменения сроков выплат, с января 2026 года в России запланирована индексация страховых пенсий. Размер выплат увеличится на 7,6%. В среднем прибавка составит около 2 тысяч рублей.

Повышение коснётся более 38 миллионов человек, включая как работающих, так и неработающих пенсионеров. Это означает, что часть пожилых россиян получит увеличенные выплаты уже в начале нового года.