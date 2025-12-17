Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пересчёт пенсии
Пересчёт пенсии
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:12

Январь пришёл раньше срока: как календарь подарил пенсионерам лишний месяц ожиданий

Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд

Часть российских пенсионеров получит январские выплаты раньше привычных сроков — деньги поступят ещё до Нового года. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на разъяснения федеральных ведомств, связывая изменение графика с продолжительными праздничными днями.

Кому перечислят пенсии заранее

Досрочное зачисление коснётся пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты в первые дни месяца. Речь идёт о гражданах, чья стандартная дата получения пенсии приходится на период с 1 по 11 января. Для них средства будут перечислены уже в конце декабря.

Такое решение принято, чтобы избежать задержек из-за нерабочих праздничных дней. Мера носит технический характер и не влияет на общий размер пенсионного обеспечения.

Позиция Минтруда

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что перенос сроков связан исключительно с календарём.

"Досрочная выплата будет произведена из-за длинных праздничных дней", — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, все средства будут перечислены в полном объёме, а пенсионерам не потребуется подавать дополнительные заявления.

Что изменится для получателей через почту

Для граждан, которые получают пенсии через "Почту России", порядок выплат останется прежним. Почтовые отделения продолжат работу по утверждённому графику, а доставка пенсий будет осуществляться в стандартные сроки.

Таким образом, досрочное зачисление затронет только тех пенсионеров, кто пользуется банковскими картами, и не повлияет на почтовый способ получения выплат.

Индексация пенсий с 2026 года

Помимо изменения сроков выплат, с января 2026 года в России запланирована индексация страховых пенсий. Размер выплат увеличится на 7,6%. В среднем прибавка составит около 2 тысяч рублей.

Повышение коснётся более 38 миллионов человек, включая как работающих, так и неработающих пенсионеров. Это означает, что часть пожилых россиян получит увеличенные выплаты уже в начале нового года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники продают билеты ЧМ-2026 россиянам вне официальных платформ — Sport Baza сегодня в 11:45
Билеты на ЧМ-2026 ушли в тень: перекупщики взвинтили цены до 500 тысяч рублей

Билеты на ЧМ-2026 продают по полмиллиона рублей, но без гарантий. Как перекупщики зарабатывают на недоступности официальных продаж.

Читать полностью » Очереди на границе Эстонии и России растянулись на километры — SHOT сегодня в 11:44
Новый год в очереди: граница Эстонии и России превратилась в испытание на выносливость

Перед Рождеством и Новым годом на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди: люди ждут въезда более суток.

Читать полностью » Луговой предложил запретить мигрантам открывать счета в нескольких банках сегодня в 11:24
Один счёт на человека: в России ищут способ перекрыть неконтролируемый оборот карт

Россия планирует ужесточить миграционную политику в финансовой сфере: иностранцы смогут открывать только один банковский счет, а налоговый учет станет обязательным.

Читать полностью » Роспотребнадзор опроверг эпидемию гонконгского гриппа в Подмосковье сегодня в 11:15
Слухи растут быстрее вируса: Подмосковье проверили на "эпидемию" H3N2

Telegram-каналы сообщили об "эпидемии" в Подмосковье, но Роспотребнадзор это опроверг. Что известно о H3N2 и его симптомах?

Читать полностью » Россияне получат 118 выходных дней в 2026 году — Бессараб сегодня в 9:11
Планируете отпуск? В 2026 году майские праздники вас разочаруют — вот что ждёт вместо них

В 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а с отпуском отдых может вырасти до 146. Но майские без привычных "четырёхдневок".

Читать полностью » Красную икру стали чаще покупать упаковками по 500 граммов — Платформа ОФД сегодня в 7:53
Кончилась эра маленьких баночек: аналитики заметили, что россияне снова полюбили брать икру впрок

Красная икра подешевела, и россияне начали чаще брать упаковки по полкило вместо привычных 250-300 г. Что изменилось на рынке в этом году?

Читать полностью » Пенсионерка в Южно-Сахалинске перевела мошенникам 880 тысяч рублей — ДР-РОСС сегодня в 7:31
Сначала перевод, потом полный контроль: схема, из-за которой пенсионерка потеряла почти миллион

В Южно-Сахалинске пенсионерка потеряла почти 900 тысяч рублей, поверив звонку о "посылке" и установив приложение по указанию мошенников.

Читать полностью » Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE сегодня в 7:29
Исчезнувший Дед Мороз: почему перевод денег незнакомцу — плохая идея под Новый год

Перед Новым годом мошенники массово продают "дешёвые" билеты на ёлки и праздники: деньги уходят, а продавцы исчезают. Где ловушка?

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС
Общество
Банки начисляют плату за обслуживание по забытым кредиткам — Бочкина
ЮФО
Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Общество
В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС
Экономика
Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА
ДФО
Хабаровский край направит 66,8 млн рублей на проезд больных внутри региона — ТАСС
Садоводство
Госдума повысит штраф за перевозку детей без автокресел до 5 тыс рублей — Госдума РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet