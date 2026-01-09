Снова каникулы: почему январь в этом году будет самым коротким рабочим месяцем

Январь традиционно считается самым коротким рабочим месяцем года, но в этот раз пауза между праздниками и трудовыми буднями окажется особенно заметной. После продолжительных новогодних каникул полноценный рабочий ритм восстановится лишь к середине месяца. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии.

Сколько продлится рабочий месяц

По оценке специалиста, в январе россиян ожидают всего три полноценные рабочие недели. Такой график складывается из-за продолжительных новогодних праздников, которые существенно сокращают общее количество рабочих дней. В результате январь вновь подтверждает статус месяца с минимальной трудовой нагрузкой.

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская пояснила, что первая рабочая неделя после каникул начнется не сразу после Нового года. По ее словам, возвращение к стандартному графику произойдет лишь во второй декаде месяца, что напрямую влияет на общее число рабочих недель.

Когда начинается первая рабочая неделя

Как отметила Подольская в беседе с РИА Новости, первая рабочая неделя в январе стартует в понедельник, 12 января. До этого времени большинство россиян будет находиться на официальных выходных, связанных с новогодними и рождественскими праздниками. Такой перенос фактически "съедает" почти половину календарного месяца.

"И рабочих недель в январе будет всего три", — сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, подобная структура месяца характерна для начала года и ежегодно влияет как на рабочие процессы, так и на планирование отпусков и деловой активности.

Как это влияет на графики и планы

Сокращенное количество рабочих недель традиционно отражается на темпах работы организаций и учреждений. Многие компании учитывают январскую специфику при формировании планов, перенося ключевые задачи и проекты на февраль. Это позволяет избежать сбоев и более равномерно распределить нагрузку.

Для сотрудников такой график означает более плавное возвращение к рабочему режиму после праздников. Однако эксперты напоминают, что сжатые сроки могут потребовать повышенной концентрации во второй половине месяца, когда рабочая активность возрастает.