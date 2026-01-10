Январь стал вторым отпуском: россияне меняют привычный график отдыха

После новогодних праздников часть россиян решила не возвращаться сразу к рабочему графику и продлить отдых до конца января. Выбор направлений оказался заметно разнообразнее, чем год назад, а интерес к зарубежным поездкам продолжил расти. Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip, проанализировавший данные бронирований.

Баланс между Россией и зарубежьем

Эксперты изучили бронирования отелей на период с 12 по 31 января и зафиксировали, что 54% заказов пришлись на поездки внутри страны, тогда как 46% — на зарубежные направления. Для сравнения, годом ранее доля зарубежных бронирований составляла около 36%, что указывает на ощутимый рост интереса россиян к международному туризму после новогодних каникул.

Такая динамика отражает стремление путешественников сочетать привычные маршруты с новыми впечатлениями. При этом внутренний туризм по-прежнему удерживает лидерство за счёт крупных городов и курортных направлений.

Самые популярные зарубежные направления

Лидером среди зарубежных направлений в январе стал Таиланд, на который пришлось 13,8% всех заказов за границей. На втором месте оказалась Турция с долей 9,3%, а третью строчку заняла Италия — 5,9%.

Средняя стоимость проживания в отелях также заметно различается. В Таиланде номер в январе обходится в среднем в 16,4 тысячи рублей в сутки, в Турции — 12,6 тысячи рублей, а в Италии — около 17,2 тысячи рублей. Эти показатели, по мнению аналитиков сервиса, остаются ключевым фактором при выборе направления.

Лидеры внутреннего туризма

Среди российских городов безусловным лидером по популярности стала Москва, на которую пришлось 23,1% бронирований внутри страны. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 15,2%, а третьим по востребованности оказался курортный посёлок Эсто-Садок — 4,3%.

В число популярных направлений также вошли Адлер, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург. Такой набор городов показывает, что туристы комбинируют культурные поездки с курортным и событийным отдыхом, выбирая формат, наиболее подходящий для спокойного январского путешествия.