Каникулы под угрозой: привычный январский отдых трещит по швам из-за новых приоритетов

Традиционные январские каникулы для многих россиян перестают быть временем полного отдыха. Все больше людей готовы пожертвовать выходными ради заработка или сохранения рабочего ритма. Об этом сообщает РИАМО.

Готовность выходить на работу в праздники

Около 31% жителей России заявили, что не против выходить на работу в период новогодних праздников. Еще 36% респондентов согласны трудиться при гибком графике, не возвращаясь к полноценному рабочему режиму. Таким образом, почти две трети опрошенных допускают для себя различные форматы занятости в январе.

Полный отказ от отдыха остается редким сценарием. Лишь 3% участников опроса сообщили, что готовы работать на протяжении всех каникул без перерыва. Для большинства же речь идет не о постоянной занятости, а о возможности подработки при подходящих условиях.

Деньги как ключевой фактор решения

Основным мотивом для выхода на работу в праздники остаются финансовые причины. Сразу 67% опрошенных указали, что рассматривают январь как возможность дополнительно заработать. Еще 3% готовы работать в каникулы с конкретной целью — быстрее расплатиться по ипотеке.

При этом исследование показывает, что не все решения продиктованы исключительно доходом. Для части респондентов работа в праздники становится инструментом решения личных и бытовых задач. Деньги важны, но они не всегда находятся на первом месте.

Нематериальные причины и формат занятости

Так, 17% россиян выходят на работу, чтобы отвлечься от повседневного быта. Еще 9% считают важным сохранить привычный рабочий ритм и не выпадать из профессионального процесса. Для этих людей занятость в январе воспринимается как способ поддерживать внутренний баланс.

В целом январские праздники большинство россиян рассматривают как период выборочной занятости. Решение работать зависит от конкретного предложения и условий, а не от готовности полностью отказаться от отдыха. Такой подход отражает стремление совмещать личное время и профессиональные интересы без жесткого выбора между ними.