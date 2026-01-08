Почти +18 в середине зимы: новогоднее тепло в Крыму стало историческим

Новогодние праздники в столице Крыма прошли под знаком аномального тепла, которое побило климатические показатели почти вековой давности. Температурные рекорды были зафиксированы сразу в несколько дней, а синоптики отмечают, что подобные значения для января являются исключительными. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым" со ссылкой на данные республиканского гидрометцентра.

Январские рекорды в Симферополе

По информации специалистов, днём 6 и 7 января в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до +15,9 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем прежний рекорд, зафиксированный в 1931 году, то есть 95 лет назад.

Синоптики подчёркивают, что столь высокие значения в середине зимы являются редким явлением для региона. Обычно в этот период температура в крымской столице значительно ниже, однако в начале января погодные условия сложились нетипичным образом.

Теплое Рождество и погодные аномалии

Температурный максимум был обновлён и в день Рождества. В этот день воздух в Симферополе прогрелся до +17,8 градуса, что на 2,2 градуса выше, чем предыдущий рекорд 1994 года. Таким образом, праздничные дни отметились сразу несколькими климатическими отклонениями.

Помимо аномального тепла, в регионе наблюдались и другие экстремальные погодные явления.

"Также у нас были сильные ветра до 29 метров в секунду. Это на Ай-Петри. И на Ангарском перевале с 4 на 5 января выпало 25 миллиметров смешанных осадков — мокрого снега с дождем", — сообщили специалисты республиканского гидрометцентра.

Похолодание и смена погодного фона

Несмотря на рекордное тепло, синоптики предупреждают о скорой смене погодных условий. Уже в ближайшие выходные через полуостров пройдёт холодный атмосферный фронт. Ожидается заметное понижение температуры, снегопады и усиление ветра.

По прогнозу специалистов, очередной холодный фронт ожидается 11 января. Он принесёт сильный ветер и обильные осадки, а температура воздуха в Симферополе может опуститься до -5 градусов. Таким образом, аномально тёплое начало января сменится более привычной для зимы погодой.