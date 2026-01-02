Декабрьская зарплата исчезает быстрее всего: как не остаться без денег уже в январе

Первая крупная выплата в конце года часто создаёт иллюзию финансовой свободы, однако именно она может обернуться дефицитом средств уже в январе. Эксперты советуют подходить к декабрьским доходам максимально взвешенно, чтобы избежать резкого падения уровня жизни после праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитика финансового маркетплейса "Сравни" Алексея Лоссана.

По его словам, грамотное распределение денег в декабре позволяет сохранить ощущение стабильности до следующей большой зарплаты и снизить стресс от непредвиденных расходов в начале года.

Сколько стоит отложить на начало года

Алексей Лоссан рекомендует сформировать денежный резерв заранее. По его оценке, оптимально отложить 30-40% декабрьских выплат на январь и февраль, когда традиционно возникает так называемая "январская яма".

"Мы рекомендуем отложить не менее 30-40% от декабрьской суммы на январь — февраль следующего года. Это поможет избежать "январской ямы", когда расходы или неожиданные траты могут ударить по бюджету", — отметил аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан.

Такой подход позволяет не прибегать к займам и чувствовать себя финансово комфортнее в первые месяцы года.

Как распределить премию и избежать лишних трат

Если в декабре помимо зарплаты была выплачена премия, эксперт советует распределять её по заранее заданной схеме. Около 50% стоит направить на обязательные расходы и подарки, 20-30% - на сбережения или банковский вклад, а оставшуюся часть оставить на личные желания.

Отдельно Лоссан подчёркивает важность планирования покупок. Составленный заранее список и отказ от импульсивных решений помогают удержать бюджет под контролем даже в период праздничных распродаж.

Сбережения, долги и "подушка безопасности"

Наиболее рациональным способом использования части декабрьских выплат эксперт называет краткосрочный вклад. Это позволяет сохранить деньги и получить дополнительный доход без серьёзных рисков.

При наличии долгов, особенно по кредитным картам, их рекомендуется погасить в первую очередь. По словам аналитика, проценты по таким обязательствам зачастую превышают доходность любых вкладов. Также он советует создать "подушку безопасности", отложив 10-15% средств на непредвиденные траты, которые часто возникают после праздников.

Лоссан подчёркивает, что ключевое правило финансовой устойчивости — не выходить за рамки запланированных расходов. По его мнению, декабрьская зарплата должна стать основой для будущих накоплений, а не поводом для краткосрочного расточительства.