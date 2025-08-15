Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Останки древних китов

Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:22

Эволюция в деталях: микроКТ-сканирование Janjucetus dullardi раскрывает тайны слуха древних китов

Janjucetus dullardi: находка меняет представление об эволюции китов и адаптации к теплу

На побережье штата Виктория, Австралия, палеонтологи совершили потрясающее открытие — окаменелость раннего кита Janjucetus dullardi. Этот представитель вымершей группы китообразных жил около 26 миллионов лет назад и представляет собой ключевое звено в эволюции от зубастых хищников к современным усатым китам — крупнейшим животным на планете. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Найденный череп с зубами и ушными костями позволяет получить редкое представление об эволюции китов. Janjucetus был относительно небольшим, чуть более двух метров в длину, но при этом являлся активным морским хищником. У него были крупные глаза, ориентированные вперед, короткая морда и острые, как бритва, зубы, что указывает на его приспособленность к охоте и хорошее зрение.

Современные усатые киты питаются, фильтруя воду через специальные пластины — усы, которые заменяют зубы. Однако их далекие предки, такие как Janjucetus, были зубастыми охотниками. Эта находка позволяет ученым лучше понять процесс эволюции от хищных зубастых китов к современным гигантам океана.

Сенсационная находка: вклад Росса Дулларда

Окаменелость была обнаружена в июне 2019 года местным жителем Россом Дуллардом на побережье популярного серф-района Ян-Джук. Осознав научную ценность находки, он передал ее в Музеи Виктории. В знак признательности ученые назвали вид в его честь, что является примером значимости вклада общественности в научные исследования.

Особая ценность этой окаменелости заключается в ее исключительной сохранности. Это первый образец, где вместе сохранились зубы и внутренние структуры уха. Последние позволяют реконструировать слух и ориентацию животного в воде, что является важным аспектом изучения его поведения и образа жизни.

МикроКТ-сканирование выявило тонкие детали ушных костей, включая улитку — часть внутреннего уха, отвечающую за восприятие звука. Это позволяет ученым получить более полное представление о том, как Janjucetus воспринимал окружающий мир.

Ведущий автор исследования, аспирант Руайрид Дункан из Университета Монаша, описывает находку как "маленького кита с большими глазами и ртом, полным острых, нарезанных зубов. Представьте акулоподобную версию усатого кита — маленькую и обманчиво милую, но определенно не безвредную”.

Эпоха олигоцена: время расцвета древних китов

Janjucetus dullardi принадлежал к небольшой и недолговечной ветви китов, существовавшей лишь в эпоху олигоцена (около 30-23 миллионов лет назад). В настоящее время известно всего три вида этой группы, два из которых также были найдены в штате Виктория.

Формация Ян-Джук, где был найден череп, датируется периодом глобального потепления и повышения уровня моря. Сейчас этот регион считается одним из важнейших мировых центров изучения ранней эволюции китов.

Эрих Фицджеральд, старший куратор палеонтологии позвоночных, подчеркивает, что понимание адаптаций древних китов к теплым океанам помогает прогнозировать, как современные морские животные будут реагировать на изменения климата.

Линли Кроссвелл, генеральный директор музеев Виктории, отмечает, что подобные открытия демонстрируют силу музейных коллекций в изучении истории жизни на Земле. Щедрость общественности и научная экспертиза позволяют вносить глобально значимый вклад в эволюционные исследования.

Интересные факты о китах:

  • Синие киты — крупнейшие животные на Земле, достигающие 30 метров в длину.
  • Усатые киты используют усы для фильтрации пищи из воды.
  • Киты общаются друг с другом с помощью звуков, которые могут распространяться на большие расстояния.
  • Киты играют важную роль в морских экосистемах.

Открытие Janjucetus dullardi является важным вкладом в палеонтологию и позволяет лучше понять эволюцию китов. Эта находка демонстрирует важность сотрудничества между учеными и общественностью, а также подчеркивает значение музейных коллекций для изучения истории жизни на Земле.

