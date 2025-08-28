Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Серый кит на берегу
Серый кит на берегу
© www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:13

Секрет, который скрывался два десятилетия: что нашли в австралийских водах после 20 лет молчания

Австралийский кит-хищник: исследования Janjucetus dullardi раскрывают тайны усатых китов

В 2019 году на побережье Ян-Джук, расположенном в Австралии, местный житель по имени Росс Дуллард наткнулся на окаменелости, которые впоследствии оказались уникальными ископаемыми останками. Эти находки привели к открытию нового вида древних китов, получившего название Janjucetus dullardi. Это событие стало значимым вкладом в изучение эволюции морских млекопитающих и расширило наши знания о жизни на Земле миллионы лет назад.

Обнаружение и описание нового вида

Исследователи из Научно-исследовательского института музеев Виктории провели тщательный анализ найденных окаменелостей и подтвердили, что перед ними — совершенно новый для науки вид. Janjucetus dullardi датируется примерно 25 миллионами лет назад, что делает его одним из наиболее ранних представителей предков современных усатых китов. Останки включали череп, зубы и части скелета, что позволило ученым сделать выводы о внешнем виде и образе жизни этого древнего морского млекопитающего.

Janjucetus dullardi отличался небольшими размерами — длина тела составляла более двух метров, что значительно меньше современных китов. У него были крупные глаза, размером с теннисный мяч, что говорит о возможной высокой зрительной активности и охоте в условиях темных вод. Острые зубы свидетельствуют о хищническом образе жизни: предполагается, что этот кит был активным хищником, охотящимся на мелкую рыбу или других морских обитателей.

Эволюционное значение открытия

Это открытие важно не только с точки зрения расширения таксономического ряда ископаемых китов, но и для понимания эволюционных процессов. Janjucetus dullardi считается предком современных усатых китов — горбатых и синих китов. Исследователи отмечают, что его морфологические особенности помогают проследить переход от более древних форм к современным морским млекопитающим с более сложной экологической ролью.

По словам Руайрида Дуняка, аспиранта Университета Монаша, изучение останков Janjucetus dullardi поможет понять механизмы адаптации морских животных к меняющимся климатическим условиям в течение миллионов лет. Ученые надеются использовать полученные данные для моделирования поведения современных китов и прогнозирования их реакции на глобальные экологические изменения.

Это первое подобное открытие за последние два десятилетия в Австралии. Ранее подобные находки делались в основном в Северной Америке и Европе. Новая находка подтверждает богатство ископаемых остатков в австралийских водах и подчеркивает важность региона для изучения истории жизни на планете.

Интересные факты по теме

1. В 2010 году австралийские палеонтологи нашли останки древнего кита размером с собаку — это был один из самых маленьких представителей своего времени.
2. Исследования показывают, что первые предки современных китов появились около 50 миллионов лет назад из наземных млекопитающих.
3. В Австралии обнаружены одни из самых богатых запасов ископаемых морских рептилий и млекопитающих эпохи мелового периода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

MakeUseOf: камера смартфона оказалась способна заменить рулетку сегодня в 13:50

Камера в кармане оказалась хитрее рулетки: смартфон научился измерять пространство

Узнайте, как камера вашего смартфона может заменить рулетку с помощью AR-измерений. Эта функция полезна для быта и избавит от лишних хлопот!

Читать полностью » 37 миллионов лет назад: в Франции обнаружены предки современных рептилий и амфибий сегодня в 13:13

Броня ящериц эоцена: как находки из фосфатной шахты перевернули представления об эволюции

Учёные из Польши и Канады обнаружили в заброшенной шахте Франции окаменелости возрастом 37 млн лет. Новые виды саламандр, бронированных ящериц и предков современных амфибий раскрывают связь древней Европы с фауной Америки.

Читать полностью » 9 из 10 учителей в отчаянии: новое исследование раскрывает кризис в образовании сегодня в 13:07

Цена знаний: во что обходится психическое здоровье учителей и как это влияет на детей

Исследование показало: 9 из 10 учителей испытывают сильный стресс, а 70% перегружены работой. Уровень депрессии превышает норму в 3 раза. Что делать?

Читать полностью » Ферментация какао: названы 3 фактора, определяющие вкус шоколада сегодня в 12:13

Шоколадная революция: ученые показали, как управлять вкусом какао-бобов – фермеры в восторге

Ученые нашли способ управлять вкусом какао-бобов! Ключевые факторы: температура, pH и микроорганизмы. Теперь шоколад станет стабильно вкусным!

Читать полностью » В 30 секунд от панорамы к детали: уникальный микроскоп раскрывает тайны мозга на глубине 820 мкм сегодня в 12:07

Многоцветная революция в нейробиологии: ученые наблюдают за мозгом по-новому

Китайские ученые создали миниатюрный двухфотонный микроскоп для детальной нейровизуализации мозга, в том числе при моделировании болезни Альцгеймера. Открыты новые возможности.

Читать полностью » Найдена причина коллапса майя: 13-летняя засуха по данным изотопного анализа сталактитов сегодня в 11:13

13 лет без дождя: почему самый развитый народ Америки исчез с лица земли — ключ в пещерах Юкатана

Сталактиты из пещер Юкатана раскрыли тайну коллапса цивилизации майя: анализ изотопов кислорода показал 13-летнюю засуху. Это объясняет крах городов, голод и политический кризис в позднем классическом периоде.

Читать полностью » Чёрные дыры и нейтрино: как DESI связывает эти космические загадки сегодня в 11:07

Смерть звезд рождает новую энергию: черные дыры как генератор темной энергии – прорыв от DESI

Новое исследование предполагает, что чёрные дыры могут преобразовывать материю в тёмную энергию, ускоряющую расширение Вселенной. Данные DESI подтверждают эту гипотезу, связывая массу нейтрино с процессами внутри чёрных дыр, что может решить проблему Хаббла.

Читать полностью » Новые артефакты: раскопки на вилле Романа дель Казале принесли сенсационные находки сегодня в 10:12

Разгадана тайна римских модников: мозаика виллы раскрыла секрет популярной обуви - вот это поворот

На вилле Романа дель Казале обнаружили мозаику с изображением сандалий, напоминающих современные шлепки. Также найдены надписи и колонны. Это говорит о культуре и эпохе Римской империи.

Читать полностью »

Новости
Еда

Фаршированные шампиньоны: как быстро приготовить в мультиварке
Еда

Узнайте, как приготовить запеченную айву с орехами: пошаговая инструкция
Наука и технологии

Ученые раскрыли секрет железа в океане, меняющего климат
Наука и технологии

MakeUseOf: после обновления телефоны работают медленнее из-за приложений и батареи
Красота и здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург: выбор правильного мяса в пельменях снизит риск заболеваний
Еда

Как приготовить куриные ножки с медом и горчицей: рекомендации от шеф-повара
Спорт и фитнес

Тренер Сулим: планка, берпи и вакуум ускоряют процесс жиросжигания в области живота
Дом

Почему запах питомцев остаётся в квартире надолго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru