Она говорит, что путешествовала во времени: признание Жанель Монэ взорвало фанатов

39-летняя певица и актриса Жанель Монэ снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за интервью журналу Rolling Stone. Разговор с рок-исполнительницей Люси Дакус для рубрики "Музыканты о музыкантах" мгновенно стал вирусным. Причиной стал фрагмент, где артистка заявила, что путешествовала во времени и лично видела выступление Дэвида Боуи.

Монэ призналась, что в какой-то момент "перенеслась" в 1970-е и оказалась на концерте Боуи в его культовом образе Зигги Стардаста.

"Я перенеслась в 1970-е и увидела его, это было невероятно", — заявила Монэ.

На уточняющий вопрос Люси Дакус — действительно ли она "побывала в прошлом" — певица ответила утвердительно. По словам Жанель, именно там, за кулисами шоу, она осознала своё призвание и вдохновилась идеей создавать собственные проекты.

"Да, я была за кулисами. И там я поняла, чем хочу заниматься. А потом я перенеслась в 2000-е и подумала: "Я могу поставить мюзикл, сочинить музыку, написать тексты и создать сообщество вокруг себя”", — добавила она.

Певица подчеркнула, что для неё творчество — это способ "выйти за рамки обыденного" и позволить себе экспериментировать.

"Давайте выйдем за рамки обыденного и посмотрим, какими люди видят нас каждый день. Оставьте себе место для эксперимента и позвольте себе преобразиться", — сказала Монэ.

Реакция поклонников

После публикации интервью соцсети заполнили комментарии — одни восхищаются смелостью артистки, другие сомневаются, говорила ли она метафорически или на полном серьёзе.

"Она как обычно эпатирует публику", — отмечают пользователи.

Некоторые фанаты предположили, что Монэ могла иметь в виду творческое "путешествие" — внутреннее состояние, в котором артист переносится в эпоху, чтобы прочувствовать дух времени. Другие же восприняли её слова буквально и начали обсуждать возможность "реального" перемещения во времени.

Художественная метафора или реальный опыт

Жанель Монэ известна своим любовью к фантазийным и научно-фантастическим образам. Её творчество часто сочетает элементы киберпанка, футуризма и социальной критики. Не случайно многие поклонники восприняли её заявление как часть артистического мировоззрения, где воображение неотделимо от реальности.

Артистка не впервые шокирует публику подобными идеями. В своих клипах и альбомах она неоднократно использовала тему альтернативных миров и параллельных вселенных. Для Монэ "путешествие во времени" — скорее символ внутренней свободы и способности творца выходить за границы времени, жанра и восприятия.

А что если Монэ говорит буквально?

Сторонники теорий о "путешествиях во времени" активно обсуждают интервью певицы. В соцсетях появились даже фанатские видео, где поклонники сопоставляют кадры с её концертов с архивными съёмками Боуи, намекая на возможные "пересечения эпох".

Однако большинство комментаторов убеждены: Монэ просто использует язык метафор, чтобы подчеркнуть свою связь с идолами прошлого и показать, что искусство способно "преодолевать время".

3 интересных факта о Жанель Монэ