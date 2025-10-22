Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жанель Монэ
Жанель Монэ
© commons.wikimedia.org by Library of Congress Life is licensed under CC0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:39

Она говорит, что путешествовала во времени: признание Жанель Монэ взорвало фанатов

Жанель Монэ заявила, что видела концерт Дэвида Боуи после "путешествия во времени" — Rolling Stone

39-летняя певица и актриса Жанель Монэ снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за интервью журналу Rolling Stone. Разговор с рок-исполнительницей Люси Дакус для рубрики "Музыканты о музыкантах" мгновенно стал вирусным. Причиной стал фрагмент, где артистка заявила, что путешествовала во времени и лично видела выступление Дэвида Боуи.

Монэ призналась, что в какой-то момент "перенеслась" в 1970-е и оказалась на концерте Боуи в его культовом образе Зигги Стардаста.

"Я перенеслась в 1970-е и увидела его, это было невероятно", — заявила Монэ.

На уточняющий вопрос Люси Дакус — действительно ли она "побывала в прошлом" — певица ответила утвердительно. По словам Жанель, именно там, за кулисами шоу, она осознала своё призвание и вдохновилась идеей создавать собственные проекты.

"Да, я была за кулисами. И там я поняла, чем хочу заниматься. А потом я перенеслась в 2000-е и подумала: "Я могу поставить мюзикл, сочинить музыку, написать тексты и создать сообщество вокруг себя”", — добавила она.

Певица подчеркнула, что для неё творчество — это способ "выйти за рамки обыденного" и позволить себе экспериментировать.

"Давайте выйдем за рамки обыденного и посмотрим, какими люди видят нас каждый день. Оставьте себе место для эксперимента и позвольте себе преобразиться", — сказала Монэ.

Реакция поклонников

После публикации интервью соцсети заполнили комментарии — одни восхищаются смелостью артистки, другие сомневаются, говорила ли она метафорически или на полном серьёзе.

"Она как обычно эпатирует публику", — отмечают пользователи.

Некоторые фанаты предположили, что Монэ могла иметь в виду творческое "путешествие" — внутреннее состояние, в котором артист переносится в эпоху, чтобы прочувствовать дух времени. Другие же восприняли её слова буквально и начали обсуждать возможность "реального" перемещения во времени.

Художественная метафора или реальный опыт

Жанель Монэ известна своим любовью к фантазийным и научно-фантастическим образам. Её творчество часто сочетает элементы киберпанка, футуризма и социальной критики. Не случайно многие поклонники восприняли её заявление как часть артистического мировоззрения, где воображение неотделимо от реальности.

Артистка не впервые шокирует публику подобными идеями. В своих клипах и альбомах она неоднократно использовала тему альтернативных миров и параллельных вселенных. Для Монэ "путешествие во времени" — скорее символ внутренней свободы и способности творца выходить за границы времени, жанра и восприятия.

А что если Монэ говорит буквально?

Сторонники теорий о "путешествиях во времени" активно обсуждают интервью певицы. В соцсетях появились даже фанатские видео, где поклонники сопоставляют кадры с её концертов с архивными съёмками Боуи, намекая на возможные "пересечения эпох".

Однако большинство комментаторов убеждены: Монэ просто использует язык метафор, чтобы подчеркнуть свою связь с идолами прошлого и показать, что искусство способно "преодолевать время".

3 интересных факта о Жанель Монэ

  1. Она начала карьеру с участия в проектах лейбла Outkast и долгое время работала с Андре 3000.

  2. Монэ — номинантка на "Оскар" и обладательница нескольких премий Grammy.

  3. В её клипах и альбомах часто поднимаются темы свободы, феминизма и идентичности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пит Дэвидсон и Элси Хьюитт обсуждают помолвку сегодня в 8:45
Плохая новость для таблоидов: почему Пит Дэвидсон перестал давать поводы для скандалов

Пит Дэвидсон и Элси Хьюитт переживают новый этап отношений: от отпускного романа до разговоров о браке. Что делает их союз таким крепким?

Читать полностью » The Sun: Галь Гадот пришлось срочно менять отель из-за заселения команды NFL сегодня в 7:15
Чудо-женщина без крыши над головой: почему Галь Гадот выселили из любимого отеля

Галь Гадот столкнулась с неожиданной проблемой в Англии: актрисе пришлось срочно покинуть роскошный отель из-за приезда футбольной команды.

Читать полностью » Джо Джонас: после развода с Софи Тернер я снова ищу баланс между личной жизнью и музыкой сегодня в 6:11
Второй шанс без фильтров: как Джо Джонас возвращает веру в любовь после звёздного развода

Джо Джонас рассказал, как учится снова доверять после развода с Софи Тернер и почему не пользуется приложениями для знакомств.

Читать полностью » Джессика Симпсон стала матерью-одиночкой и возобновила музыкальную карьеру в 45 лет сегодня в 5:07
Феникс в блестках поднимается из пепла: как Джессика Симпсон после развода строит новую жизнь и возвращается к музыке

После развода Джессика Симпсон переосмыслила жизнь, воспитание детей и карьеру. Как певица превратила одиночество в источник силы и вдохновения?

Читать полностью » Кит Урбан после развода с Николь Кидман представил песню Straight Line сегодня в 4:02
Развелся — зато альбом вышел: как Николь Кидман вдохновила бывшего мужа на откровения

Кит Урбан впервые высказался о расставании с Николь Кидман — не в интервью, а в песне. Новый альбом стал его личной исповедью и шагом к свободе.

Читать полностью » Page Six: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц прекратили общение с Дэвидом и Викторией Бекхэм сегодня в 3:58
Мама не в списке контактов: почему Бруклин Бекхэм вычеркнул Викторию из своей жизни

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц полностью прекратили общение с семьей Бекхэмов. Почему супруги решили отгородиться от родных и что стало причиной конфликта?

Читать полностью » Меган Маркл расплакалась на благотворительном вечере в память о мальчике, умершем от COVID-19 сегодня в 2:51
Плакала не о нём, а о себе? Что заставило Меган Маркл расплакаться на благотворительном вечере

Меган Маркл не смогла сдержать слёз на благотворительном вечере в память о мальчике, умершем во время пандемии. Что тронуло герцогиню до глубины души?

Читать полностью » Фильм сегодня в 1:59
Граффити против галерей: Джеффри Райт в байопике о Баския, который перевернул искусство 80-х

Байопик "Samo Lives" расскажет о взлёте Жана-Мишеля Баския и его эпохе — нью-йоркской арт-сцене 1980-х, где свобода и боль стали искусством.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Дорожные реагенты ускоряют разрушение краски и металла на повреждённых участках кузова
Туризм
Руководитель Pegas заявила, что сотрудничество с маркетплейсами может укрепить туристический бизнес
Дом
Раствор уксуса и мыла эффективно очищает обивку и устраняет затхлый запах мебели
ЮФО
Минкурортов Крыма сообщил о росте спроса на санаторно-курортный отдых в 2025 году
Спорт и фитнес
Влияние тренировки на аппетит и сон: мнение тренера о восстановлении после нагрузки
Красота и здоровье
Исследование Гарвардской медицинской школы: висцеральный жир повышает риск диабета 2 типа
Красота и здоровье
Модные эксперты назвали темно-синие джинсы универсальной базой для любого образа
Еда
Кулинары: раннее добавление соли делает мясо жёстким при тушении в мультиварке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet