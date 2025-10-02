Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приматолог Джейн Гудолл в TEDGlobal 2007
Приматолог Джейн Гудолл в TEDGlobal 2007
© commons.wikimedia.org by Erik (HASH) Hersman from Orlando is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic .
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Женщина, которая научила мир слушать шимпанзе, ушла в 91 год

Guardian: Джейн Гудолл умерла в 91 год, изменив науку о животных

Она была символом спокойной силы, посвятив жизнь животным и охране природы. Когда я беседовала с Джейн Гудолл в прошлом году, её голос звучал уверенно, хотя слова касались надвигающегося кризиса исчезновения видов. На видеосвязи за её плечом виднелась игрушка — маленький шимпанзе по имени Мистер Х., подаренный ещё 30 лет назад. Доктор Гудолл, которой было уже 90, продолжала путешествовать с ним по всему миру.

Её уход в возрасте 91 года стал потрясением для коллег и учеников, вдохновлённых её энергией и открытиями.

Влияние на науку

Работа Джейн Гудолл в заповеднике Гомбе в Танзании произвела революцию в науке о животных. Она наблюдала за шимпанзе без спешки и предвзятости. Именно её терпеливое внимание позволило заметить уникальное: использование орудий труда обезьянами. В 1960 году она увидела, как самец согнул веточку, очистил её от листьев и использовал для добычи термитов. Это открытие разрушило стереотип о том, что только человек способен создавать инструменты.

Её исследования показали, что шимпанзе формируют семьи, дружат и даже воюют за территорию. Такой подход — называть их по именам и относиться как к личностям — поначалу вызвал критику в научном сообществе. Но поддержка наставника Луиса Лики помогла ей отстоять свою позицию.

От наблюдений к глобальной миссии

Со временем Джейн поняла: её долг — не только изучать шимпанзе, но и говорить миру о необходимости сохранять природу. Она основала фонд, занимавшийся посадкой деревьев и восстановлением экосистем в Уганде и других странах. На интервью для BBC Inside Science в 2024 году она сказала:

"У нас ещё есть время, чтобы замедлить изменение климата и потерю биоразнообразия. Но это время сокращается", — отметила Гудолл.

Сравнение подходов к изучению животных

Подход Традиционный в 1960-е Подход Джейн Гудолл
Отношение к животным Нумерация, дистанция Имена, личные истории
Методы Быстрые выводы Долгое наблюдение
Цель Сбор фактов Понимание поведения
Результат Ограниченные данные Новая картина жизни шимпанзе

Советы шаг за шагом: как продолжить её дело

  1. Начать с малого — высадить дерево во дворе или парке.

  2. Поддерживать экофонды и организации, занимающиеся защитой дикой природы.

  3. Сократить использование пластика и одноразовых товаров.

  4. Включать детей в образовательные программы о животных.

  5. Поддерживать проекты по восстановлению лесов и сред обитания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование проблем биоразнообразия.

  • Последствие: ускоренное вымирание видов.

  • Альтернатива: поддержка фондов, таких как Jane Goodall Institute.

  • Ошибка: вера в то, что один человек ничего не изменит.

  • Последствие: бездействие множества людей.

  • Альтернатива: индивидуальные шаги — от сортировки отходов до выбора экотуризма.

А что если…

А что если каждая семья посадит хотя бы одно дерево? Города станут зелёнее, экосистемы устойчивее, а климатические риски ниже. А что если школы будут учить детей наблюдать за природой так же, как учила Джейн? Возможно, вырастет поколение, которое не допустит исчезновения шимпанзе.

Плюсы и минусы подхода Гудолл

Плюсы Минусы
Живое понимание животных Нарушение научных стереотипов
Вдохновляющее влияние на общество Скепсис со стороны коллег
Глобальные проекты по экологии Личная усталость от постоянных поездок

FAQ

Как выбрать фонд для поддержки природы?
Обращайте внимание на прозрачность отчётов и реальные проекты (например, посадка лесов, работа с сообществами).

Сколько стоит участие в экоинициативах?
Можно начинать с символических взносов или бесплатных акций, например, уборки парка.

Что лучше: личное волонтёрство или пожертвование?
Оптимально совмещать — помогать временем и ресурсами.

Мифы и правда

  • Миф: забота об экологии не приносит пользы.
    Правда: даже один высаженный лес улучшает климат локального региона.

  • Миф: учёные далеки от обычных людей.
    Правда: Гудолл доказала, что искренность и простое наблюдение могут изменить науку.

Интересные факты

  1. Джейн никогда не имела формального учёного образования, но её открытия признаны во всём мире.

  2. Мистер Х., игрушечный шимпанзе, стал её талисманом в путешествиях.

  3. Она встречалась с лидерами государств, но больше всего ценила общение с детьми и молодежью.

Исторический контекст

  • 1960 год — открытие использования орудий труда шимпанзе.

  • 1977 год — основание Института Джейн Гудолл.

  • 1991 год — создание программы Roots & Shoots для молодежи.

  • 2024 год — её обращение к миру о климате.

  • 2025 год — её уход, вызвавший отклик во всём научном сообществе.

