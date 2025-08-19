Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Агент 007 Дэниел Крейг
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:14

"Бонд должен быть мужчиной": Хелен Миррен обрушилась на идею женского 007

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда

Можно ли представить Джеймса Бонда женщиной? Звучит интригующе, но не все готовы принять такую идею. Даже легендарная Хелен Миррен уверена: культовый агент 007 должен оставаться мужчиной.

Хелен Миррен против перемен

Обладательница "Оскара", известная по ролям в фильмах "Королева" и "Голда. Судный день", в беседе с журналом Saga прокомментировала слухи о возможных радикальных изменениях в знаменитой франшизе. По словам актрисы, зрители уже десятилетиями привыкли к определённому образу Бонда, и менять его — значит разрушать традицию.

"Джеймс Бонд должен быть парнем. Он не может быть женщиной. Это просто не работает. Джеймс Бонд должен быть Джеймсом Бондом, иначе он становится чем-то другим", — заявила Миррен.

Съёмки с Пирсом Броснаном

Интересно, что недавно Миррен оказалась на одной площадке с одним из самых узнаваемых Бондов — Пирсом Броснаном. Они снялись вместе в криминальной комедии "Клуб убийств по четвергам" режиссёра Криса Коламбуса. Премьера фильма состоится на Netflix уже 28 августа.

Броснан тоже поделился своим мнением о будущем франшизы.

"Мне не терпится увидеть следующего мужчину, который выйдет на сцену [в образе Бонда] и вдохнет новую жизнь и энтузиазм в этого персонажа. Я обожаю мир Джеймса Бонда", — сказал Броснан.

