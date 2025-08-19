"Бонд должен быть мужчиной": Хелен Миррен обрушилась на идею женского 007
Можно ли представить Джеймса Бонда женщиной? Звучит интригующе, но не все готовы принять такую идею. Даже легендарная Хелен Миррен уверена: культовый агент 007 должен оставаться мужчиной.
Хелен Миррен против перемен
Обладательница "Оскара", известная по ролям в фильмах "Королева" и "Голда. Судный день", в беседе с журналом Saga прокомментировала слухи о возможных радикальных изменениях в знаменитой франшизе. По словам актрисы, зрители уже десятилетиями привыкли к определённому образу Бонда, и менять его — значит разрушать традицию.
"Джеймс Бонд должен быть парнем. Он не может быть женщиной. Это просто не работает. Джеймс Бонд должен быть Джеймсом Бондом, иначе он становится чем-то другим", — заявила Миррен.
Съёмки с Пирсом Броснаном
Интересно, что недавно Миррен оказалась на одной площадке с одним из самых узнаваемых Бондов — Пирсом Броснаном. Они снялись вместе в криминальной комедии "Клуб убийств по четвергам" режиссёра Криса Коламбуса. Премьера фильма состоится на Netflix уже 28 августа.
Броснан тоже поделился своим мнением о будущем франшизы.
"Мне не терпится увидеть следующего мужчину, который выйдет на сцену [в образе Бонда] и вдохнет новую жизнь и энтузиазм в этого персонажа. Я обожаю мир Джеймса Бонда", — сказал Броснан.
