"Бонд должен быть мужчиной": Хелен Миррен обрушилась на идею женского 007

Можно ли представить Джеймса Бонда женщиной? Звучит интригующе, но не все готовы принять такую идею. Даже легендарная Хелен Миррен уверена: культовый агент 007 должен оставаться мужчиной.

Хелен Миррен против перемен

Обладательница "Оскара", известная по ролям в фильмах "Королева" и "Голда. Судный день", в беседе с журналом Saga прокомментировала слухи о возможных радикальных изменениях в знаменитой франшизе. По словам актрисы, зрители уже десятилетиями привыкли к определённому образу Бонда, и менять его — значит разрушать традицию.

"Джеймс Бонд должен быть парнем. Он не может быть женщиной. Это просто не работает. Джеймс Бонд должен быть Джеймсом Бондом, иначе он становится чем-то другим", — заявила Миррен.

Съёмки с Пирсом Броснаном

Интересно, что недавно Миррен оказалась на одной площадке с одним из самых узнаваемых Бондов — Пирсом Броснаном. Они снялись вместе в криминальной комедии "Клуб убийств по четвергам" режиссёра Криса Коламбуса. Премьера фильма состоится на Netflix уже 28 августа.

Броснан тоже поделился своим мнением о будущем франшизы.