© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:22

Ямальские заправки: где бензин АИ-95 подешевел, а где цена достигает 104,5 рубля за литр

Цены на бензин в Ямале снизились на 2,8%, дизель подорожал на 0,2% — ИАС Мониторинг Ямал

На Ямале за неделю с 8 по 15 декабря наблюдалось значительное изменение цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает сайт мониторинга цен окружных властей ИАС "Мониторинг Ямал", информируя о наиболее дорогих и дешевых точках на карте региона.

Цены на бензин в ЯНАО

Бензин марки АИ-95 за прошедшую неделю подешевел на 2,8%, снизившись до средней цены 73,06 рубля за литр. Однако в Красноселькупском районе стоимость этого топлива всё ещё остаётся самой высокой — 104,5 рубля за литр.

"Бензин марки АИ-95 за неделю подешевел на 2,8%, и его средняя цена составила 73,06 рубля за литр. Максимальная цена зафиксирована в Красноселькупском районе — 104,5 рубля за литр", — говорится в сообщении на сайте ИАС "Мониторинг Ямал".

Самое дешевое топливо АИ-95 продаётся в Муравленко, где его стоимость составляет 61,96 рубля за литр.

Цена бензина марки АИ-92 и дизельного топлива

Цена на бензин марки АИ-92 также снизилась, но незначительно: на 0,8%, что составляет 0,58 рубля. Его средняя стоимость на автозаправках Ямала составила 67,88 рубля за литр.

В то же время дизельное топливо подорожало на 0,2% (0,18 рубля), достигнув средней цены 82,17 рубля за литр. Как и в случае с АИ-95, наибольшие цены на дизельное топливо также зафиксированы в Красноселькупском районе.

