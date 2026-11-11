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Пожилая женщина делает приседания
Пожилая женщина делает приседания
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Главная / Спорт
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:29

Кухонный стол вместо фитнес-зала: пять упражнений помогают вернуть тонус животу после 65

После 65 лет появление так называемого "животика" обусловлено двумя процессами: висцеральный жир начинает активнее скапливаться глубоко за мышечным слоем, а сама передняя стенка живота теряет тонус. В этой ситуации традиционный контроль веса через весы может быть обманчивым, так как общая масса тела зависит от питания, в то время как реальное сокращение объемов талии измеряется сантиметровой лентой.

Опыт работы с людьми старше 50 лет показывает, что групповые занятия в фитнес-центрах часто ограничены расписанием (2-3 раза в неделю) и общим темпом группы. Однако для заметного результата важна общая сумма "бодрого" физического усилия за неделю. Согласно данным исследования, опубликованного в JAMA Network Open, каждые дополнительные 30 минут активного движения в неделю способствуют постепенному уменьшению объема талии.

Короткие интенсивные блоки по 12-15 минут в день в сочетании с регулярной ходьбой могут дать больший суммарный эффект, чем редкие полноценные тренировки. Ключевым здесь становится не работа до полного изнурения, а системность и поддержание пульса.

Механика нагрузки: от дыхания к стабилизации

Эффективность комплекса строится на чередовании кардионагрузки и статической работы мышц кора. Важным условием безопасности для людей старшего возраста является отказ от прыжков и упражнений на полу — в качестве опоры и стабилизатора используется кухонная столешница или устойчивый стол.

Протокол выполнения включает три раунда: 30-40 секунд работы и 20-30 секунд отдыха. Общее время занимает около 15 минут. Использование легких весов позволяет избежать чрезмерной усталости и ускорить восстановление.

1. Степ-джек с подъемом рук. Это разминочное движение с большой амплитудой. Одна нога всегда остается на полу, вторая делает шаг в сторону одновременно с подъемом рук над головой. Упражнение поднимает частоту сердечных сокращений, подготавливая организм к нагрузке на пресс.

2. "Ореол" (Halo) с гантелью. Упражнение на стабилизацию. Удерживая легкую гантель за концы, ее медленно вращают вокруг головы. Основная задача — не позволить пояснице прогнуться, удерживая ребра "опущенными". Здесь мышцы живота работают как стабилизаторы, фиксируя торс, пока руки выполняют движение.

3. Выжимание гантели перед собой. В отличие от "ореола", здесь вес перемещается по длинному рычагу строго вперед. Это создает более выраженное и статичное натяжение передней стенки живота, которая препятствует наклону корпуса вперед или прогибу в пояснице.

4. Повороты бедер в планке у столешницы. Руки упираются в край стола, тело образует прямую линию. Выполняются плавные повороты тазом в стороны. В этом движении работают косые мышцы живота, которые выступают в роли "тормоза" при каждом повороте.

5. "Столешничный" берпи. Завершающее упражнение, объединяющее элементы всех предыдущих: от вертикального положения тело переходит в планку у стола с помощью шагов (без прыжков) и возвращается обратно. Это максимально поднимает интенсивность дыхания и объединяет силовую нагрузку с кардио-эффектом.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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