Импортозамещение в авиации: Як-152 может получить двигатель российского производства

Новый легкий учебно-тренировочный самолет для начальной подготовки пилотов ВКС России, Як-152, может быть оснащен вертолетным двигателем ВК-650. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации и генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

Двигатель ВК-650 изначально разрабатывался для вертолетов Ка-226, "Ансат" и VRT-500. Однако, как отметил Богинский, специалисты ОАК совместно с коллегами из Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) уже провели эскизную работу по адаптации этого двигателя для самолета Як-152.

Хотя двигатель ВК-650 подходит для установки на самолет, приоритетом ОДК пока остается его использование на вертолетах. В будущем планируется продолжить работу по адаптации двигателя для использования на Як-152.

В настоящее время ПАО "Яковлев" активно ищет инвесторов для дальнейшего развития проекта. В конце 2023 года завершились государственные совместные испытания Як-152, в ходе которых были подтверждены его основные летно-технические характеристики. Следующим шагом станет замена немецкого двигателя, воздушного винта и других импортных компонентов на российские аналоги.

На данный момент первые серийные образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями RED A03. Як-152 дополняет учебно-боевой комплекс, построенный на базе самолета Як-130. Оба самолета имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, что делает их совместное использование оптимальным вариантом для подготовки курсантов ВКС, начиная с начального этапа обучения на поршневом Як-152 и заканчивая совершенствованием навыков на реактивном учебно-боевом Як-130.

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