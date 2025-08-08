Яйца лучше моркови для глаз: диетолог раскрывает неожиданные преимущества

Многие из нас знают, что морковь полезна для зрения, но диетолог Эмма Дербишир утверждает, что яйца приносят глазам даже больше пользы. В беседе с Daily Mail она раскрыла неожиданные преимущества этого продукта для здоровья глаз.

Почему яйца полезны для глаз?

По словам Дербишир, яйца — это богатый источник нескольких ключевых веществ, которые поддерживают здоровье глаз. Одним из таких веществ является витамин В2 (рибофлавин), который необходим для поддержания прозрачности хрусталика. В дополнение к этому, яйца содержат цинк, который играет важную роль в поддержке здоровья сетчатки.

Рыба для здоровья глаз

Кроме того, диетолог советует хотя бы раз в неделю включать в рацион сардины, тунец или другую жирную рыбу. Эти продукты содержат докозагексаеновую кислоту (DHA), которая является важным питательным веществом для поддержания здоровья глаз.