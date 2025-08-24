Самый недооценённый суперфуд — яйца не виноваты, а вы всё ещё исключаете их из рациона
Долгие годы яйца обвиняли в повышении уровня холестерина и вреде для сердца. Но наука не стоит на месте. Профессор Джон Бакли из Университета Южной Австралии в беседе с El Español заявил: яйца не опасны, если они — часть сбалансированной диеты.
Всё дело не в яйцах, а в том, с чем вы их едите
"Если употреблять яйца в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров, то они не приведут к повышению холестерина", — объяснил профессор.
Миф о вреде яиц основывается на устаревших представлениях. Раньше считалось, что продукты, содержащие холестерин (вроде яиц), напрямую повышают его уровень в крови. Однако исследования последних лет показали: главный виновник — насыщенные жиры, а не сам холестерин из пищи.
Проблема в том, что многие сопровождают яйца беконом, колбасой, жареным хлебом и сливочным маслом — именно эти продукты и перегружают сосуды.
Рекомендации давно изменились
"Советы полностью исключать яйца из рациона уже давно устарели", — подчеркивает Бакли.
Современные диетологические рекомендации позволяют включать яйца в рацион ежедневно, особенно если:
- у человека нет генетической предрасположенности к гиперхолестеринемии;
- рацион богат клетчаткой, овощами и ненасыщенными жирами;
- яйца не сопровождаются жирной и переработанной пищей.
Яйцо — это ценный продукт
В одном яйце:
- около 6 граммов высококачественного белка;
- витамины группы B, холин, лютеин, антиоксиданты;
- всего около 70-80 калорий.
При умеренном и разумном употреблении яйца полезны для сердца, глаз и мозга.
