Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яйца
Яйца
© pixabay.com by akirEVarga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Самый недооценённый суперфуд — яйца не виноваты, а вы всё ещё исключаете их из рациона

Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете

Долгие годы яйца обвиняли в повышении уровня холестерина и вреде для сердца. Но наука не стоит на месте. Профессор Джон Бакли из Университета Южной Австралии в беседе с El Español заявил: яйца не опасны, если они — часть сбалансированной диеты.

Всё дело не в яйцах, а в том, с чем вы их едите

"Если употреблять яйца в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров, то они не приведут к повышению холестерина", — объяснил профессор.

Миф о вреде яиц основывается на устаревших представлениях. Раньше считалось, что продукты, содержащие холестерин (вроде яиц), напрямую повышают его уровень в крови. Однако исследования последних лет показали: главный виновник — насыщенные жиры, а не сам холестерин из пищи.

Проблема в том, что многие сопровождают яйца беконом, колбасой, жареным хлебом и сливочным маслом — именно эти продукты и перегружают сосуды.

Рекомендации давно изменились

"Советы полностью исключать яйца из рациона уже давно устарели", — подчеркивает Бакли.

Современные диетологические рекомендации позволяют включать яйца в рацион ежедневно, особенно если:

  • у человека нет генетической предрасположенности к гиперхолестеринемии;
  • рацион богат клетчаткой, овощами и ненасыщенными жирами;
  • яйца не сопровождаются жирной и переработанной пищей.

Яйцо — это ценный продукт
В одном яйце:

  • около 6 граммов высококачественного белка;
  • витамины группы B, холин, лютеин, антиоксиданты;
  • всего около 70-80 калорий.

При умеренном и разумном употреблении яйца полезны для сердца, глаз и мозга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запекание свёклы при 180–200 °C в фольге сохраняет цвет борща вчера в 15:22

Опоздали с кислотой — и борщ стал бурым: ошибка, которую совершают все

Узнайте, как предотвратить потускнение борща, используя всевозможные хитрости. Советы по подготовке свеклы и сохранению яркости цвета на сутки.

Читать полностью » Сало для засолки выбирают толщиной 3–6 см со спины и боков туши вчера в 14:42

Слишком тонко — пересохнет, слишком толсто — не просолится: как выбрать размер сала

Узнайте, как выбрать и правильно засолить сало, чтобы оно получилось нежным и ароматным. Следуйте простым шагам, чтобы создать настоящий деликатес!

Читать полностью » Быстрый рецепт салата с креветками и капустой вчера в 14:08

Лайфхак от шеф-повара: как приготовить ужин мечты за 15 минут и не испачкать всю кухню

Хрустящий, лёгкий и невероятно вкусный салат с креветками и капустой. Идеальный выбор для полезного ужина или праздничного стола. Готовится всего за 15 минут!

Читать полностью » Как приготовить классический салат Невеста вчера в 14:04

Кулинарный эквивалент маленького черного платья: почему этот салат никогда не выйдет из моды

Белоснежный и нежный салат "Невеста" — идеальное блюдо для торжества. Узнайте, как простые ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр и покоряют всех гостей.

Читать полностью » Как приготовить заварное тесто для эклеров вчера в 13:11

Секрет эклеров из знаменитой парижской булочной раскрыт: оказывается, все дело в одном ингредиенте

Раскрываем секрет идеальных эклеров с воздушным кремом. Узнайте, как избежать главных ошибок в приготовлении заварного теста и создать десерт мечты у себя на кухне.

Читать полностью » Рецепт супа-пюре из шампиньонов в мультиварке вчера в 13:02

Этот суп нарушает все законы кулинарии — и именно поэтому от него невозможно оторваться

Превратите простые ингредиенты в ресторанное блюдо всего в несколько шагов. Нежный суп-пюре из шампиньонов в мультиварке — ваш секрет идеального ужина.

Читать полностью » Как приготовить морковные кексы в силиконовых формочках при 180 градусах вчера в 12:14

Их едят даже те, кто сидит на диете: главный десерт этого лета уже на вашей кухне

Откройте секрет идеально мягких и влажных кексов. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который удивит вас своим результатом. Морковь — неожиданный герой десерта.

Читать полностью » Как приготовить рыбу под маринадом в духовке вчера в 12:11

Секрет идеальной рыбы: как избежать сухости и неприятного запаха, даже если вы никогда не готовили раньше

Раскрываем секрет советской кухни! Нежная рыба под пикантным овощным маринадом. Универсальное блюдо, которое покоряет с первого кусочка.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона
Спорт и фитнес

Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода
Туризм

Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов
Красота и здоровье

Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха
Красота и здоровье

Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет
Авто и мото

Статистика ДТП: как распространённые заблуждения о вождении влияют на безопасность
Наука и технологии

Учёные обнаружили в норвежской пещере кости белых медведей, моржей и китов возрастом 75 000 лет
Авто и мото

Как продлить срок службы сцепления: советы от специалистов по ремонту автомобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru