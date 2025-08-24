Самый недооценённый суперфуд — яйца не виноваты, а вы всё ещё исключаете их из рациона

Долгие годы яйца обвиняли в повышении уровня холестерина и вреде для сердца. Но наука не стоит на месте. Профессор Джон Бакли из Университета Южной Австралии в беседе с El Español заявил: яйца не опасны, если они — часть сбалансированной диеты.

Всё дело не в яйцах, а в том, с чем вы их едите

"Если употреблять яйца в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров, то они не приведут к повышению холестерина", — объяснил профессор.

Миф о вреде яиц основывается на устаревших представлениях. Раньше считалось, что продукты, содержащие холестерин (вроде яиц), напрямую повышают его уровень в крови. Однако исследования последних лет показали: главный виновник — насыщенные жиры, а не сам холестерин из пищи.

Проблема в том, что многие сопровождают яйца беконом, колбасой, жареным хлебом и сливочным маслом — именно эти продукты и перегружают сосуды.

Рекомендации давно изменились

"Советы полностью исключать яйца из рациона уже давно устарели", — подчеркивает Бакли.

Современные диетологические рекомендации позволяют включать яйца в рацион ежедневно, особенно если:

у человека нет генетической предрасположенности к гиперхолестеринемии;

рацион богат клетчаткой, овощами и ненасыщенными жирами;

яйца не сопровождаются жирной и переработанной пищей.

Яйцо — это ценный продукт

В одном яйце:

около 6 граммов высококачественного белка;

витамины группы B, холин, лютеин, антиоксиданты;

всего около 70-80 калорий.

При умеренном и разумном употреблении яйца полезны для сердца, глаз и мозга.