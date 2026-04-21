Почему яйца плохо чистятся после варки
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:48

Охлаждение вареных яиц обросло мифами: правда оказалась совсем в другом

Охлаждение вареных яиц не вредит, если для этого используется обычная чистая холодная вода, пояснила диетолог, врач общей практики Лидия Ионова. В комментарии NewsInfo специалист развенчала миф об опасности такой кухонной манипуляции.

Ионова объяснила, что вареные яйца обычно охлаждают после приготовления, чтобы их было легче чистить. По ее словам, если использовать при этом чистую холодную воду, опасности для здоровья нет.

"Если охлаждаете яйца обычной чистой холодной водой, то никакие бактерии в ней не содержатся. Если в лужу кладете, то, конечно, бактерии из лужи могут попасть внутрь яиц", — пошутила эксперт.

При этом она уточнила, что при резком охлаждении на скорлупе могут появляться трещины. Диетолог добавила, что вопрос с охлаждением скорее связан не с вредом, а с кулинарными предпочтениями.

"Из-за перепада температуры белок может становиться более плотным, более жестким, не таким нежным, если вы гурман. Если важно, чтобы белок был очень нежным, тогда можно охлаждать при комнатной температуре", — отметила она.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

