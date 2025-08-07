Jaguar вернул бензин в моду — но только в одной стране

Сложно поверить, но Jaguar уже 90 лет. И к этой круглой дате британская марка решила преподнести подарок — не глобальной публике, а исключительно китайскому рынку. Компания представила лимитированную версию седана XFL 2025, которая неожиданно вернула внимание к бензиновым двигателям, несмотря на курс бренда на электрификацию.

Подарок только для Китая

Юбилейный XFL — не просто новая комплектация, а модель, созданная с прицелом на вкусы китайской аудитории. Китайские автолюбители давно ценят автомобили с удлинённой колесной базой, и Jaguar учёл это: база XFL увеличена на 140 мм по сравнению с оригинальным XF и теперь составляет внушительные 3100 мм. Результат — просторный задний ряд, который особенно важен в премиальном сегменте Поднебесной.

Хотя Jaguar постепенно прощается с двигателями внутреннего сгорания, в случае с XFL компания сделала исключение. Седан оснастили 2,0-литровым бензиновым турбомотором, доступным в двух вариантах мощности — 250 или 300 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым автоматом, а пиковый крутящий момент достигает 400 Н·м.

Варианты исполнения и цены

Юбилейная версия получила официальное имя — 90th Anniversary Collector's Edition, и предлагается она по цене от 269 800 юаней (примерно 2,99 млн рублей). Также в продаже появилась более "скромная" комплектация под названием Exclusive Deluxe, которая стартует от 239 800 юаней (около 2,66 млн рублей).

И хотя речь идёт о версиях одного автомобиля, отличия у них не только в цене, но и в уровне отделки и оснащения. Внешне XFL узнаётся по затемнённой решётке радиатора, чёрной оконной окантовке и таким же воздухозаборникам — от хрома британцы решили отказаться, придав модели более спортивный, сдержанный вид.