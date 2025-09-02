Тайный удар по автогиганту: как хакеры остановили производство Jaguar Land Rover

В начале сентября один из крупнейших британских автопроизводителей оказался в центре громкого киберскандала. Компания Jaguar Land Rover, входящая в структуру индийского концерна Tata Motors, объявила о серьёзных перебоях в работе своих предприятий. Причиной стали действия неизвестных хакеров, атаковавших корпоративные системы.

Сбой в производстве и продажах

По словам представителей компании, "киберинцидент" привёл к остановке ряда ключевых процессов. Временный паралич затронул не только производственные линии, но и работу розничной сети. В компании уточнили, что им пришлось экстренно приостановить функционирование программных систем, чтобы локализовать проблему и снизить масштабы ущерба.

В данный момент специалисты JLR пытаются перезапустить международные системы, отвечающие за планирование и контроль операций. По предварительным данным, часть производственных площадок столкнулась с задержками в выпуске автомобилей.

Реакция компании

В официальном заявлении концерн постарался успокоить клиентов. Руководство отметило, что нет доказательств утечки персональных данных владельцев машин или партнёров компании. Однако представители JLR признали: последствия атаки оказались значительными и сказались на работе всей цепочки — от заводов до автосалонов.

"Работа розничных и производственных операций была серьёзно нарушена", — заявили в компании.

При этом в JLR подчеркнули, что принимаются срочные меры для восстановления нормального функционирования систем и снижения рисков.

Отголоски на фондовом рынке

Новость о кибератаке мгновенно отразилась на котировках владельца JLR — концерна Tata Motors. Акции индийской компании на бирже снизились примерно на 1%.