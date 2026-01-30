Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Разнообразные замороженные ягоды
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:01

Полезно, но в меру: эти продукты незаметно запускают жировую болезнь печени

Переедание фруктов и ягод может приводить к жировой болезни печени и повышению триглицеридов даже у здоровых людей, предупредила эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская. О том, какая норма фруктов и ягод считается безопасной, специалист рассказала NewsInfo.

Рождественская пояснила, что ключевой риск связан не с самими фруктами, а с их количеством. По ее словам, фруктоза при регулярном употреблении в больших объемах, может негативно влиять на обмен веществ и состояние печени.

"Фруктоза намного опаснее, чем сахароза, она гораздо быстрее способствует отложению жира в печени. Фрукты полезны, много клетчатки, витаминов, но если на регулярной основе в больших количествах их есть, то будут повышаться триглицериды, будет прогрессировать неалкогольная жировая болезнь печени, жировой гепатоз. Это знак равенства старению сосудов", — отметила специалист.

По словам эксперта, ягоды в целом предпочтительнее фруктов из-за более низкого гликемического индекса, однако и здесь важно соблюдать умеренность, особенно с такими продуктами, как арбуз и дыня. Также она призвала с осторожностью относиться к фруктовым сокам.

"Очень надо быть аккуратно с соками, это фруктоза, вода с сахаром. В соке огромное количество натуральных фруктов, допустим, апельсинов. Жидкая сладкая вода это самое опасное для печени, сосудов. Опасно, если пить соки на регулярной основе", — подчеркнула Рождественская.

Говоря о суточной норме потребления фруктов, эксперт отметила, что строгих ограничений в виде конкретного количества яблок или груш нет, однако лучше делать акцент на разнообразии и есть ягоды, в том числе замороженные.

"Крыжовник замороженный продают, смородину, малину. Киви считается полезной ягодой, особенно для людей с нарушениями желудочно-кишечного тракта", — посоветовала диетолог.

При этом она напомнила, что даже полезные продукты при избытке могут усиливать аппетит и провоцировать переедание.

Автор Ирина Малова
