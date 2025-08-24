Домашние упражнения сильнее тренажёров: проверено на ягодицах

Красивые и сильные ягодицы — это не только эстетика, но и здоровье спины, таза и ног. Портал Pravda. Ru опросил фитнес-тренеров, чтобы узнать, какие упражнения помогут развить эту группу мышц даже в домашних условиях.

1. Приседания — основа основ

Приседания задействуют ягодичные мышцы максимально эффективно. Они укрепляют таз, улучшают биомеханику движений и помогают в повседневных нагрузках: ходьбе, подъёме по лестнице, наклонах.

2. Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните ноги и поднимайте таз вверх, напрягая ягодицы. Упражнение можно усложнить:

использовать дополнительный вес (гантель, бутылку с водой);

задерживаться в верхней точке на несколько секунд.



3. Выпады

Отлично прорабатывают не только ягодицы, но и мышцы ног. Можно делать:

классические шаги вперёд;

обратные выпады назад;

боковые шаги в сторону.

4. Подъём ноги лёжа на боку

Это упражнение помогает изолированно проработать ягодичные мышцы. Для усложнения можно использовать эластичную ленту — она создаёт дополнительное сопротивление и усиливает нагрузку.

5. "Удары осла" (Donkey Kicks)

Встаньте на четвереньки и поднимайте согнутую ногу вверх и назад.

Подходит для новичков;

Можно выполнять без веса или добавить утяжелители / мини-ленту;

Главное — избегать резких движений и концентрироваться на ощущении работы мышц.

Итог

Даже без тренажёров можно построить эффективную программу для ягодиц. Комбинируя базовые упражнения с изолированными движениями, вы получите и силу, и форму.