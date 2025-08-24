Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина выполняет приседания у стены
Молодая женщина выполняет приседания у стены
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Домашние упражнения сильнее тренажёров: проверено на ягодицах

Тренеры назвали приседания, выпады и мостик базой для сильных ягодиц дома

Красивые и сильные ягодицы — это не только эстетика, но и здоровье спины, таза и ног. Портал Pravda. Ru опросил фитнес-тренеров, чтобы узнать, какие упражнения помогут развить эту группу мышц даже в домашних условиях.

1. Приседания — основа основ
Приседания задействуют ягодичные мышцы максимально эффективно. Они укрепляют таз, улучшают биомеханику движений и помогают в повседневных нагрузках: ходьбе, подъёме по лестнице, наклонах.

2. Ягодичный мостик
Лягте на спину, согните ноги и поднимайте таз вверх, напрягая ягодицы. Упражнение можно усложнить:

использовать дополнительный вес (гантель, бутылку с водой);
задерживаться в верхней точке на несколько секунд.

3. Выпады
Отлично прорабатывают не только ягодицы, но и мышцы ног. Можно делать:

  • классические шаги вперёд;
  • обратные выпады назад;
  • боковые шаги в сторону.

4. Подъём ноги лёжа на боку
Это упражнение помогает изолированно проработать ягодичные мышцы. Для усложнения можно использовать эластичную ленту — она создаёт дополнительное сопротивление и усиливает нагрузку.

5. "Удары осла" (Donkey Kicks)
Встаньте на четвереньки и поднимайте согнутую ногу вверх и назад.

  • Подходит для новичков;
  • Можно выполнять без веса или добавить утяжелители / мини-ленту;
  • Главное — избегать резких движений и концентрироваться на ощущении работы мышц.

Итог
Даже без тренажёров можно построить эффективную программу для ягодиц. Комбинируя базовые упражнения с изолированными движениями, вы получите и силу, и форму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Холли Перкинс предупредила о рисках онлайн-курсов по фитнесу сегодня в 18:10

Один простой критерий, по которому можно вычислить поддельный фитнес-курс

Не всякая онлайн-программа по фитнесу стоит своих денег. Рассказываем, как вычислить мошенников и выбрать курс, который действительно работает.

Читать полностью » Кейт Гальетт, сертифицированный тренер, перечислила эффективные упражнения для кора сегодня в 17:50

20 минут дома вместо часа в спортзале: как укрепить пресс без лишних усилий

Можно ли прокачать пресс без тренажёров? Да, и для этого хватит силы собственного тела. Узнайте, как работает эффективная программа на 20 минут.

Читать полностью » Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку сегодня в 17:30

Зачем тратить часы в зале, если несколько минут farmer’s walk дают тот же эффект

Farmer’s walk — простое упражнение с весом, которое укрепляет всё тело, улучшает осанку и помогает сжигать калории. Узнайте, как оно работает.

Читать полностью » Тренер Дэн Патридж объяснил правильную технику становой тяги для снижения риска травм сегодня в 17:10

Ошибка на тренировке, которая ломает спину вместо роста силы

Секрет уверенности и силы в спортзале скрыт в одном движении. Узнайте, как становая тяга меняет тело, осанку и даже повседневные привычки.

Читать полностью » Потеря мышечной массы начинается после 30 лет: тренер Йонг Маккарти о силовых тренировках сегодня в 16:50

Толще без лишнего веса: парадокс, о котором молчат фитнес-тренеры

После 40 лет похудение даётся сложнее, но силовые тренировки помогают ускорить метаболизм, сжигать жир и оставаться энергичным. Узнайте 7 упражнений!

Читать полностью » Сэм Чан назвал преимущества упражнения Zottman curl для силы рук и стабильности плеч сегодня в 16:30

Уникальный способ прокачать руки и сжечь тренировочное плато

Подъём Зоттмана — упражнение с историей и пользой: укрепляет бицепсы, предплечья и даже плечи. Узнайте, чем оно лучше обычных сгибаний.

Читать полностью » Физиотерапевт Филлип Хиггинс назвал причины снижения подвижности плеч и спины сегодня в 16:10

Мытьё спины превратилось в тест: что это говорит о вашем здоровье

Почему мытьё спины может стать неожиданным тестом на здоровье позвоночника и плеч, и как простые упражнения помогают вернуть гибкость и лёгкость движений.

Читать полностью » Учёные Оклахомского государственного университета назвали основные причины травм позвоночника сегодня в 15:50

Спину губит не спортзал, а офисное кресло: тихая эпидемия

Каждый год тысячи людей получают травмы спины. Узнайте, как устроен позвоночник, почему он так уязвим и какие упражнения помогут сохранить его здоровье.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперт рассказала, как усилить усвоение куркумы с помощью жиров и чёрного перца
Туризм

Минэкологии Египта обязало отели убрать сетки на пляжах из-за угрозы морской флоре и фауне
Питомцы

В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем
Садоводство

Когда убирать лук: агрономы назвали признаки зрелости урожая
Красота и здоровье

Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение
Дом

Избыток жидкого порошка в стиральной машине приводит к поломке
Наука и технологии

Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра
Красота и здоровье

Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru