Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника
Клубника
© Designed by Freepik by serhii_bobyk is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:47

Ягода — как характер: клубника и лечит, и кусается одновременно

Клубника укрепляет сосуды и замедляет старение, но требует осторожности — Александра Разаренова

Клубника — символ лета и одна из самых любимых ягод, но за её ярким вкусом скрываются не только полезные вещества, но и возможные риски. Диетолог Александра Разаренова рассказала, как именно клубника влияет на организм и кому стоит употреблять её с осторожностью.

Почему клубника полезна

Клубника — настоящий природный коктейль витаминов и минералов. Она содержит антоцианы — природные пигменты, придающие ягоде насыщенный красный цвет. Эти вещества защищают клетки от повреждения и снижают уровень воспаления.

"Клубника богата витамином C, который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает усвоение железа. В её составе есть витамины К, Е и В6, а также магний, калий, марганец и фолиевая кислота", — пояснила Александра Разаренова.

Антоцианы не только придают клубнике привлекательный оттенок, но и улучшают работу сосудов, защищая от образования бляшек и помогая контролировать уровень холестерина.

Сравнение: клубника и другие ягоды

Ягода Основной пигмент Главные полезные вещества Гликемический индекс Особенности
Клубника Антоцианы Витамин C, калий, магний 40 Богата антиоксидантами, но может вызывать аллергию
Черника Антоцианы Витамин K, марганец 43 Поддерживает зрение и сосуды
Малина Эллаговая кислота Витамины группы B 32 Мягкое очищающее действие
Смородина Флавоноиды Витамин C, железо 30 Укрепляет иммунитет

Как клубника влияет на организм

  • Укрепляет иммунитет. Благодаря витамину C помогает противостоять инфекциям.

  • Поддерживает сердце. Магний и калий регулируют давление и сердечный ритм.

  • Замедляет старение. Антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов.

  • Улучшает обмен веществ. Кислоты и клетчатка способствуют пищеварению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть слишком много свежей клубники натощак.
    Последствие: раздражение слизистой желудка и изжога.
    Альтернатива: употреблять ягоду после еды или вместе с молочными продуктами.

  • Ошибка: игнорировать аллергию.
    Последствие: кожная сыпь, зуд, отёк губ или лица.
    Альтернатива: заменить клубнику менее аллергенными ягодами — черникой или крыжовником.

  • Ошибка: употреблять клубнику при болезнях почек.
    Последствие: накопление оксалатов, риск образования камней.
    Альтернатива: ограничить количество и выбирать термически обработанную ягоду (например, в компоте).

А что если у вас диабет?

Гликемический индекс клубники невысок — около 40. Это значит, что при умеренном употреблении она не вызывает резких скачков сахара в крови. Однако людям с диабетом всё равно стоит учитывать общее количество углеводов и не есть ягоды вместе с сахаром или сливками. Оптимальная порция — около 150 граммов в день.

Плюсы и минусы клубники

Плюсы Минусы
Содержит много витамина C и антиоксидантов Может вызывать аллергию
Низкая калорийность (около 35 ккал/100 г) Повышает кислотность желудка
Улучшает состояние кожи и сосудов Не подходит людям с гастритом
Поддерживает работу сердца Содержит оксалаты, опасные при болезни почек

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте только свежие, ароматные ягоды без мягких пятен.

  2. Перед употреблением тщательно мойте клубнику в холодной воде.

  3. Не ешьте её на голодный желудок — сочетайте с йогуртом или творогом.

  4. При склонности к аллергии начинайте с 2-3 ягод и следите за реакцией.

  5. Зимой лучше использовать замороженную клубнику — она сохраняет до 90% витаминов.

Мифы и правда

  • Миф: клубника вредна при похудении.
    Правда: наоборот, она низкокалорийна и помогает регулировать аппетит.

  • Миф: аллергия бывает только у детей.
    Правда: реакция может появиться в любом возрасте.

  • Миф: чем слаще ягода, тем она полезнее.
    Правда: количество витаминов не зависит от сладости, а от зрелости и свежести.

Исторический контекст

Клубника известна людям с древности. В Европе её начали культивировать в XIII веке, а на Руси ягоду называли "земляницей садовой”. В XVIII веке селекционеры вывели крупноплодные сорта, и клубника стала изысканным лакомством на королевских столах. Сегодня она ценится не только за вкус, но и за богатый состав — настоящая "витаминная аптечка" в миниатюре.

"Обычно рекомендуется съедать порцию клубники в размере одной чашки (около 150 граммов) в день — как часть разнообразного рациона", — подытожила Александра Разаренова.

Три интересных факта

  1. Клубника — единственная ягода, у которой семена находятся снаружи: на одной ягоде их может быть до 200.

  2. Витамин C в 100 граммах клубники содержится больше, чем в лимоне.

  3. В косметологии сок клубники применяют как натуральный тоник для осветления кожи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач из Пушкинской больницы рассказал, как наушники разрушают слух при ежедневном использовании сегодня в 10:11
Музыка ближе, чем кажется: врачи объяснили, почему наушники опаснее рок-концерта

Наушники стали частью жизни, но их неправильное использование грозит потерей слуха. Врач рассказал, какие модели безопаснее и как слушать музыку без вреда.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин объяснил, почему частые простуды у детей — не повод для паники сегодня в 7:52
Ребёнок часто болеет — и это хорошо: врачи объяснили, когда простуды укрепляют иммунитет

Почему дети болеют чаще взрослых и когда простуды — это норма, а когда сигнал тревоги? Врач объяснил, как формируется иммунитет и как укрепить его без лекарств.

Читать полностью » Гипотиреоз маскируется под депрессию и менопаузу, затрудняя диагностику болезни — Дэйв Николс сегодня в 7:47
Ты лечишь душу, а болеет тело: почему гипотиреоз принимают за менопаузу и депрессию

Врач Дэйв Николс объяснил, почему гипотиреоз часто путают с депрессией или менопаузой — и как отличить одно от другого по ключевым признакам.

Читать полностью » Врач Ступак объяснила, почему жареные фисташки повышают давление и теряют витамины сегодня в 7:28
Фисташки спасают сердце, но губят давление: когда орехи перестают быть полезными

Фисташки богаты витаминами и антиоксидантами, но при жарке теряют часть пользы. Врач объяснила, почему солёные орехи с пивом опасны и сколько фисташек можно есть без вреда.

Читать полностью » В России начали формировать официальный перечень БАДов, которые смогут назначать врачи сегодня в 7:15
Рынок БАДов ждёт чистка: врачам разрешили назначать добавки, но половина под подозрением

С сентября врачи получили право назначать БАДы, но единый список разрешённых добавок ещё не утверждён. Эксперты рассказали, как отличить качественный продукт от подделки и кому можно доверять.

Читать полностью » Врач Карпенко: осенний спад сил связан с нехваткой солнца, стрессом и изменением рациона сегодня в 6:51
Осень крадёт энергию и иммунитет: врачи объяснили, как вернуть силы до зимы

Почему осенью чаще болеем и чувствуем упадок сил? Врач рассказал, как стресс, питание и нехватка света ослабляют иммунитет и какие привычки действительно укрепляют защиту организма.

Читать полностью » Ромашковый чай помогает улучшить сон, снизить тревожность и укрепить иммунитет — Марина Орлова сегодня в 6:46
Хочешь спать, как младенец — завари ромашку, а не скандал: секрет самого мирного чая

Ромашковый чай — природное средство от тревоги, бессонницы и усталости. Узнайте, как правильно заваривать напиток, чтобы сохранить всю его пользу.

Читать полностью » В Амурском онкодиспансере удалили опухоль, сохранив единственную почку пациента сегодня в 6:37
Операция на грани возможного: врачи спасли единственную почку пациента с опухолью

Врачи Амурского онкодиспансера провели редкую операцию, сохранив единственную почку 63-летнему пациенту с раком. Благодаря современным технологиям мужчина избежал инвалидности.

Читать полностью »

Новости
Наука
Дерматологические симптомы помогают предсказать психические расстройства и суицидальные мысли — Хоакин Гальвань
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, почему алкоголь с газировкой усиливает опьянение и вред для организма
Авто и мото
Эксперты предупредили: до 50% автозапчастей на рынке — подделки
Красота и здоровье
Ирина Волгина предупредила: тёплая вода в бассейне создаёт идеальные условия для грибков и вирусов
Спорт и фитнес
7 лучших упражнений для рельефного пресса, которые можно выполнять дома
Красота и здоровье
Микрофлора кишечника восстанавливается с помощью пробиотиков и клетчатки из пищи — София Кованова
Еда
Гуляш из говядины при тушении с томатной пастой и мукой приобретает насыщенный вкус
Еда
Антрекот из говядины по методу французских поваров сохраняет сочность при жарке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet