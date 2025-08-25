Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Юпитер
Юпитер
© commons.wikimedia.org by Nolesh is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:59

Не катастрофа, а эволюция: что скрывает ядро газового гиганта — ответ из космоса и лабораторий

Ядра Юпитера и Сатурна формировались миллионы лет — новые данные международного исследования

Ученые из Даремского университета (Англия) поставили под сомнение популярную гипотезу о том, что необычное ядро Юпитера возникло в результате катастрофического удара в ранней истории планеты. Их работа, выполненная совместно с исследователями НАСА, исследовательский институт SETI и Университета Осло, опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследование предлагает новое объяснение формирования "разбавленного ядра” Юпитера, основанное на постепенном накоплении и смешении материалов в процессе формирования планеты.

Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, хранит загадку в своем центре. В отличие от прежних ожиданий, его ядро не имеет четкой границ. В его составе плотные вещества (камни и лед) постепенно переходят в слои водорода и гелия. Такая структура получила название "разбавленного ядра". Необычное строение ядра Юпитера долгое время оставалось загадкой для ученых.

"Юнона”: открытие факта о разбавленном ядре и данные космического аппарата НАСА

Открытие этого факта в 2017 году стало возможным благодаря данным космического аппарата НАСА "Юнона". Миссия "Юнона” предоставила ценные данные о внутреннем строении Юпитера, которые позволили ученым обнаружить "разбавленное ядро”.

Ранее ученые предполагали, что необычное строение могло возникнуть после колоссального удара с другой молодой планетой. Столкновение, по этой версии, перемешало бы центральные области Юпитера и объяснило бы его "размытое" ядро. Гипотеза о столкновении была предложена для объяснения необычного строения ядра Юпитера.

Суперкомпьютерные симуляции: проверка гипотезы и неожиданные результаты

Чтобы проверить гипотезу, команда провела суперкомпьютерные симуляции с использованием открытого кода SWIFT на мощнейшей системе DiRAC COSMA в Даремском университете. В моделях учитывалось, как материалы различной плотности — тяжелые элементы ядра и легкие газы оболочки — могут перемешиваться после удара. Результаты оказались неожиданными для всех.

Ни одна из симуляций не показала устойчивого формирования "разбавленного ядра" после столкновения. Наоборот, плотные материалы ядра быстро "оседали" обратно, восстанавливая четкую границу с водородом и гелием. Суперкомпьютерные симуляции не подтвердили гипотезу о столкновении как причине формирования "разбавленного ядра” Юпитера.

"В наших симуляциях мы видим, что такое воздействие буквально сотрясает планету до глубины души — просто не в том смысле, чтобы объяснить внутреннюю часть Юпитера, которую мы видим сегодня", — отметил ведущий автор исследования доктор Томас Санднес из Даремского университета.

Исследователи считают, что ядро Юпитера стало "разбавленным" не из-за одного драматического события, а в ходе длительного процесса формирования: планета накапливала тяжелые и легкие материалы постепенно, и они естественным образом смешивались. Постепенное накопление и смешение материалов является более вероятным объяснением формирования "разбавленного ядра” Юпитера.

Сатурн: признаки аналогичной структуры и укрепление идеи о постепенном формировании

Интересно, что недавно ученые нашли признаки аналогичной структуры и у Сатурна.

"Тот факт, что Сатурн также имеет разбавленное ядро, укрепляет идею о постепенном формировании этих структур, а не о редких экстремальных ударах", — пояснил доктор Луис Теодоро из Университета Осло.

Обнаружение "разбавленного ядра” у Сатурна подтверждает гипотезу о постепенном формировании таких структур.

Многие экзопланеты, похожие на Юпитер и Сатурн, уже открыты вокруг других звезд. Если разбавленные ядра формируются естественным образом, это означает, что подобные сложные внутренние структуры могут быть у большинства таких миров. Открытие "разбавленного ядра” у Юпитера и Сатурна может иметь важные последствия для понимания формирования и эволюции экзопланет.

Интересные факты о Юпитере и Сатурне

Юпитер является крупнейшей планетой Солнечной системы и имеет массу в 2,5 раза больше, чем все остальные планеты вместе взятые.
Сатурн известен своими впечатляющими кольцами, состоящими из миллиардов ледяных и каменных частиц.
Юпитер и Сатурн являются газовыми гигантами и не имеют твердой поверхности.

В заключение, новое исследование опровергло гипотезу о катастрофическом столкновении как причине формирования "разбавленного ядра” Юпитера и предложило новое объяснение, основанное на постепенном накоплении и смешении материалов. Это открытие расширяет наши знания о формировании и эволюции планет-гигантов в Солнечной системе и за ее пределами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анализ 8 параметров конечностей показал шокирующие различия самцов и самок австралопитеков сегодня в 13:59

Не мужчины и женщины: шокирующие различия в костях древних гоминид — что это значит для науки

Исследование австралопитеков 3.3-2.1 млн лет выявило шокирующий половой диморфизм: самцы были на 66-146% массивнее самок. Это опровергает прежние теории и доказывает сходство социальной структуры древних гоминид с гориллами.

Читать полностью » Ученые добились бесконечного подпрыгивания капли масла на вибрирующей поверхности сегодня в 12:59

Капля масла танцует вечно: как ученые заставили ее подпрыгивать без остановки — секрет вибрации и слюды

Ученые заставили каплю масла бесконечно подпрыгивать на вибрирующей слюде, открыв новые методы управления жидкостями в промышленности. Результаты могут изменить подходы в химии и квантовой физике.

Читать полностью » Шведские астрономы обнаружили гигантский газопылевой пузырь в Млечном Пути сегодня в 11:59

В сердце Млечного Пути нашли пузырь размером с Солнечную систему — астрономы в замешательстве

Учёные из Швеции обнаружили гигантский газопылевой пузырь массой с Солнце вокруг красного сверхгиганта DFK 52. Открытие, сделанное с помощью ALMA, ставит новые вопросы об эволюции звёзд и таинственных извержениях.

Читать полностью » Микропластик и мозг: какое воздействие оказывают микрочастицы пластика на нейроны сегодня в 10:47

Молчаливый враг разума: микропластик вызвал гибель нейронов – неутешительные выводы ученых

Новое исследование показало, что микропластик разрушает гематоэнцефалический барьер и приводит к гибели нейронов. Узнайте о нейротоксическом воздействии микропластика!

Читать полностью » Черные дыры трансформируют материю в темную энергию: новая теория расширения Вселенной сегодня в 9:47

Космическая фабрика: черные дыры производят нечто невероятное, меняя судьбу Вселенной

Новая теория предполагает, что черные дыры преобразовывают материю в темную энергию, объясняя ускорение расширения Вселенной и массу нейтрино. Данные DESI подтверждают.

Читать полностью » Ученые создали датчики давления, вдохновленные сенсорами скорпионов — прорыв в робототехнике и медицине сегодня в 8:47

Эти роботы чувствуют опасность, как живые: гениальное изобретение учёных, подсмотренное у природы

Ученые разработали датчики давления, имитирующие механосенсорные системы скорпионов. Технология повышает чувствительность роботов и открывает новые возможности в медицине.

Читать полностью » Ученые выяснили, как соцсети влияют на когнитивные функции: ключевые выводы сегодня в 7:28

Убийцы продуктивности: как пассивные уведомления из соцсетей влияют на ваш мозг – проверьте себя

Уведомления из соцсетей влияют на когнитивные функции и снижают скорость мышления. Исследование показало, что даже пассивное воздействие уведомлений может сказаться на внимании.

Читать полностью » Джереми Локвуд открыл новый вид динозавра Istiorachis macarthurae сегодня в 6:28

Животное с признаками корабля: палеонтологи раскрыли удивительный облик динозавра

На острове Уайт обнаружен Istiorachis macarthurae, новый вид динозавра с парусообразной структурой. Открытие демонстрирует эволюцию и меняет представления об игуанодонах.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: проведение "Новой волны" в Казани обходится в 10 миллионов долларов
Авто и мото

Директор KIA Марк Хедрич: электромобили дешевле 20 тысяч евро в Европе нерентабельны
Садоводство

Как подготовить луковичные к следующему сезону: калий и фосфор — ключ к успеху
Дом

Вечерний ритуал: как уборка помогает начать день продуктивно
Туризм

Тайские культурные традиции: как правильно общаться с местными жителями
Красота и здоровье

Врач Баценко: пиво, колбасы и жареное мясо разрушают мужской организм
Садоводство

Осенью розам нужна фосфорно-калийная подкормка для зимостойкости
Красота и здоровье

Врач Марият Мухина назвала 6 продуктов, вызывающих старение кожи: морщины и потеря упругости неизбежны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru