Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:05

На британской военно-морской базе в Шотландии зафиксирован ядерный инцидент высшей категории опасности

Шотландия столкнулась с повторным ядерным ЧП за два года

На стратегически важной военно-морской базе Фаслейн (HMNB Clyde) в западной части Шотландии зарегистрирован серьёзный ядерный инцидент категории "А" — наивысшего уровня опасности. Согласно данным, обнародованным изданием The Herald, происшествие, зафиксированное в период с января по апрель 2025 года, создало реальную угрозу выброса радиоактивных веществ в окружающую среду.

Эта база играет ключевую роль в ядерной инфраструктуре Великобритании — здесь базируются атомные подводные лодки, включая носители баллистических ракет "Трайдент". Инцидент стал уже вторым за последние два года, что вызывает особую обеспокоенность у экспертов и местных властей.

Шотландская национальная партия (SNP) резко отреагировала на новости, выразив возмущение потенциальной угрозой экологии региона. Представители партии иронично отметили, что было бы "замечательно", если бы британское правительство предотвращало подобные случаи загрязнения шотландских вод.

Ситуация усугубляется тем, что всего неделей ранее стало известно о другом тревожном происшествии — утечке радиоактивной воды на базе Кулпорт, где хранится британский ядерный арсенал. Как выяснилось, министерство обороны Великобритании пыталось скрыть этот факт от общественности.

Экологи и политические деятели Шотландии требуют полной прозрачности в расследовании инцидентов и усиления мер безопасности на объектах ядерной инфраструктуры. Особое внимание уделяется потенциальному воздействию на морскую экосистему, учитывая расположение баз в прибрежной зоне.

Международные эксперты отмечают, что повторяющиеся инциденты такого масштаба могут поставить под вопрос безопасность всей системы хранения и обслуживания ядерного оружия в Великобритании.

