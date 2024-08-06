RS: Наращивание ядерного оружия не поможет избежать конфликта

Увеличение ядерных арсеналов США в целях достижения равновесия с Россией и Китаем, по мнению аналитика Института ответственного государственного управления Куинси Уильяма Хартунга, только усугубит риск ядерной конфронтации. В своей статье для Responsible Statecraft он подчеркивает эту мысль.
Недавно консервативный аналитический центр Heritage Foundation выпустил отчет, в котором содержатся рекомендации по ядерной стратегии для будущего президента США. Документ призывает к увеличению ядерного потенциала Соединенных Штатов путем наращивания флота подводных лодок с баллистическими ракетами и добавления новых боеголовок к существующим стратегическим силам сдерживания.
Авторы отчета обосновывают необходимость расширения американского арсенала успехами других ядерных держав, таких как Россия и Китай.
Хартунг прокомментировал эти предложения, указав на их устарелость и неосуществимость, как и четыре десятилетия назад, несмотря на уверения авторов в том, что их план имеет перспективу. Он считает, что предложенные меры не способны предотвратить ядерный конфликт, а напротив, могут лишь приблизить его.
Аналитик призывает Вашингтон не возвращаться к гонке вооружений времен холодной войны, а искать пути для снижения напряженности в отношениях с главными соперниками.
В воскресенье Джилл Хруби, глава Национального агентства по ядерной безопасности США, сообщила о том, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Эта поставка стала крупнейшей с завершения холодной войны. В июне президент Джо Байден утвердил обновленную стратегию ядерного оружия, в которой основной акцент сделан на соперничестве с другими мировыми державами.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может пересмотреть свою ядерную доктрину в свете обсуждений о возможности снижения порога применения ядерного оружия. Он отметил, что разрабатываются взрывные ядерные устройства малой мощности, и в экспертных кругах Запада существуют мнения о том, что такие средства можно использовать без особых последствий.
Фото: /www.radiochemistry.org/Federal government of the United States (This work is in the public domain)
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