Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию отечественной атомной отрасли. В Российском федеральном ядерном центре глава государства возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — одному из создателей советского атомного проекта.

На встрече с молодыми сотрудниками атомной промышленности Путин подчеркнул историческую роль ветеранов отрасли, обеспечивших "ядерный щит страны и глобальный ядерный паритет".

Президент отметил, что "Росатом" сохраняет статус мирового лидера в строительстве энергоблоков, разрабатывая принципиально новые решения — энергосистемы четвертого поколения на быстрых нейтронах с замкнутым циклом, которые позволяют минимизировать радиоактивные отходы.

Отвечая на вопросы о международном сотрудничестве, Путин констатировал, что научное сообщество "никогда не было разрушено до основания". Несмотря на политические разногласия, продолжаются поставки ядерного топлива за рубеж и взаимодействие с иностранными учеными. Президент выразил уверенность, что страны, временно сократившие контакты с Россией под политическим давлением, будут возвращаться к сотрудничеству.

Особое внимание было уделено подготовке кадров — глава государства призвал развивать раннюю профориентацию "чуть ли не с детского сада" и популяризировать профессию атомщика. В ходе визита состоялась церемония вручения ордена "За доблестный труд" коллективу Ядерного центра, а также прозвучала благодарность в адрес Сергея Кириенко за вклад в развитие отрасли.