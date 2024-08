NI: Ядерное оружие Америки безнадежно устарело

Ядерный арсенал Соединенных Штатов существенно устарел и требует серьезного обновления, утверждает аналитик Центра национальной безопасности Эллисон Роберт Питерс в своей статье для издания National Interest.

По мнению эксперта, арсенал Америки достиг такого состояния, что противники уже не испытывают страха перед ним.

Кроме того, автор подчеркивает, что Россия и Китай не только сохранили свое технологическое преимущество, но и значительно его укрепили.

В воскресенье глава Национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби сообщила, что в прошлом году Пентагон получил свыше 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Эта поставка стала самой крупной с момента окончания холодной войны. В июне президент США Джо Байден утвердил обновленную стратегию ядерного оружия, в которой основной акцент сделан на соперничестве с другими странами.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не занимается демонстрацией своего ядерного потенциала. Он отметил, что в российской ядерной доктрине прописано, что применение ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, и таких случаев пока не возникало.

В российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания" изложены сценарии, при которых возможно применение ядерного оружия. Это может произойти в случае агрессии против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, а также при угрозе существованию государства в результате агрессии с применением обычных вооружений.

Фото: www. nationalmuseum.af.mil/ US Air Force(the image or file is in the public domain)