Ядерный арсенал Соединенных Штатов существенно устарел и требует серьезного обновления, утверждает аналитик Центра национальной безопасности Эллисон Роберт Питерс в своей статье для издания National Interest.
По мнению эксперта, арсенал Америки достиг такого состояния, что противники уже не испытывают страха перед ним.
Кроме того, автор подчеркивает, что Россия и Китай не только сохранили свое технологическое преимущество, но и значительно его укрепили.
В воскресенье глава Национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби сообщила, что в прошлом году Пентагон получил свыше 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Эта поставка стала самой крупной с момента окончания холодной войны. В июне президент США Джо Байден утвердил обновленную стратегию ядерного оружия, в которой основной акцент сделан на соперничестве с другими странами.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не занимается демонстрацией своего ядерного потенциала. Он отметил, что в российской ядерной доктрине прописано, что применение ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, и таких случаев пока не возникало.
В российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания" изложены сценарии, при которых возможно применение ядерного оружия. Это может произойти в случае агрессии против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, а также при угрозе существованию государства в результате агрессии с применением обычных вооружений.
Фото: www. nationalmuseum.af.mil/ US Air Force(the image or file is in the public domain)
Турция рассчитывает, что примет Путина с визитом в ближайшее время
На данный момент полным ходом идёт процедура согласования дня и повестки приезда главы Российской Федерации Владимира Путина в Турецкую Республику. В столице Турции и одновременно втором по величине городе государства после Стамбула надеются в ближайшее время принять российского президента. Об этом информирует агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Остин и Галант назвали атаку на базу в Ираке опасной эскалацией со стороны Ирана
Генерал армии США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант охарактеризовали нападение на иракскую авиабазу, расположенную в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, где находится размещение войсковых частей Соединённых Штатов Америки, как опасную эскалацию. В обострении конфликта они обвинили Исламскую Республику Иран и союзное ему шиитское ополчение. Об этом говориться в кратком информационном сообщении для прессы на официальном сайте Пентагона.
Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"
50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"
В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.