Камни во рту у детей: древняя традиция, о которой молчали тысячелетия

Можно ли представить, что еще в доколониальную эпоху дети майя носили украшения… во рту? Недавнее исследование показало: да, зубы маленьких индейцев украшали каменными инкрустациями, и эти находки меняют наши представления о древних традициях.

Украшение зубов — не только для взрослых

До сих пор считалось, что украшать зубы майя начинали в зрелом возрасте — примерно после 18-20 лет. Однако ученые из Мексики и Гватемалы, включая Марко Рамиреса-Саломона из Автономного университета Юкатана, обнаружили три зуба, принадлежавших детям примерно 8-10 лет, с инкрустациями из зеленого жадеита. Эти зубы хранятся в музее при Университете Франциско Маррокина в Гватемале.

Что известно о найденных зубах?

Все три зуба — резцы и клык, по оценке антропологов, принадлежали детям 8-10 лет.

В каждом зубе закреплен маленький фрагмент жадеита диаметром около 3 мм.

Несмотря на вмешательство, на зубах не обнаружено признаков кариеса, что говорит о высоком уровне стоматологических знаний майя.

Пока не ясно, принадлежали ли зубы одному ребенку или нескольким.

Изменение тела — древняя практика во многих культурах. Майя, например, модифицировали черепа детей и украшали зубы, просверливая их и вставляя полудрагоценные камни, закрепленные смесью, напоминающей цемент. Риск для здоровья при этом был, но, как показывают находки, осложнения возникали редко.

Что осталось загадкой?

Ученые пока не выяснили, почему украшения чаще встречаются у взрослых, хотя и подтверждают, что инкрустации делали и детям. Возможно, это связано с тем, что майя ждали полного формирования зубов или с социально-экономическими причинами.

Также пока не изучены материалы, которыми крепили жадеит в зубах, хотя ранее другие исследователи установили, что майя использовали смолу и природный битум.