Чем рискуют водители, используя домкрат без упора? Простое решение, которое предотвратит беду

Знаете ли вы, что иногда самые простые решения оказываются самыми гениальными? Один из читателей журнала "За рулем" доказал это на практике, усовершенствовав свой подкатной домкрат с помощью… бывшей в употреблении детали от автомобиля!

Что не так с обычным домкратом?

Автор заметки приобрёл подкатной домкрат, но столкнулся с распространённой проблемой — отсутствием резинового упора в комплекте. Такие домкраты широко представлены на рынке, но их качество и комплектация часто оставляют желать лучшего.

Вместо того чтобы искать фирменный аксессуар или мириться с неудобством, он использовал опору передней стойки от седана Chevrolet Cobalt. Деталь потребовала лишь небольшой подточки, после чего идеально подошла и продемонстрировала отличную нагрузочную способность.

Она отлично подошла и выдерживает большие нагрузки при подъеме автомобиля. У многих автомобилей конструкция опор схожа, поэтому их тоже можно использовать.

Этот лайфхак особенно ценен тем, что аналогичные опоры используются во многих автомобилях — значит, решение универсально и доступно.